Л ичност от социалните мрежи, която се подложи на 27 процедури, за да заприлича на кукла Барби, почина на 31-годишна възраст.
Барбара Янкавски е била открита мъртва в имот в Сао Паоло, Бразилия, като властите са третирали обстоятелствата като подозрителни, докато се очаква пълна аутопсия. Екипи на спешна помощ бяха извикани в резиденцията през уикенда, където е открита Янкавски, въпреки че опитите за реанимацията ѝ се оказаха неуспешни. Придружител на инфлуенсърка е посетил резиденцията същия ден, като е напуснал преди смъртта ѝ, съобщава Mirror .
Приятелят информирал служителите, че Янкавски е получил нараняване на окото по-рано същия ден. Само седмици по-рано, инфлуенсърът стресна последователите си със снимка, разкриваща синини под очите след хирургично лечение. Синините са били част от процеса на възстановяване след процедура за лифтинг на лицето, която е претърпяла.
В надписа към публикацията, където се виждаше синината, тя написа: „Ден 3 от фейслифта на се подобрява твърде бързо! Почти невидим белег!“. Тя също така увери публиката си, че нараняванията изглеждат по-тревожни, отколкото са били в действителност. Според Mirror, инфлуенсърката е инвестирала приблизително 42 000 паунда в стремежа си да постигне истински Барби вид.
Тя придоби известност в социалните платформи, след като започна да документира преживяванията си от козметичните операции. Инфлуенсърката има над 55 хиляди последователи в Instagram и изумителните 344 хиляди в TikTok, където беше разпозната като Boneca Desumana, което на бразилски португалски означава „Нечовешка Барби“. Тя участва и в множество телевизионни програми и рекламни кампании в Бразилия.