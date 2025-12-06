Т ой бе определян като герой от феновете на „Игри на волята“. Вицешампионът в сезон 7 Калин Христов споделя най-важните преживявания от пътя си до финала - от изтощението в последната битка и тежките контузии, до най-сладките победи, приятелството с Алекс и това защо подаръкът от Avène се оказва точно това, от което има нужда след суровите условия през последните месеци в Дуранкулак.

На въпроса кой е заслужавал титлата най-много, Калин казва, че всичко зависи от менталната настройка на човек - „Арената е място, където печели този, който успее да управлява главата си, не само тялото“ - споделя младият приключенец. Признава още и че умората го е сломила в последната битка, но въпреки това остава горд с играта си и смята първата си седмица на Изолатора с Феномените за най-щастливия си момент в целия сезон.

За любопитството около Гизем и Николета Калин отговаря честно - и двете не са негов тип момичета и не би избрал нито една от тях. За сметка на това връзката му с Алекс е истинска - двамата споделят еднакви възгледи и философия за живота и затова стигат до финала рамо до рамо.

Битките обаче оставят следи. Калин разкрива, че има рани по краката, зверска болка в китката, контузии от ваденето на дънерите и множество ожулвания. „Ако човек има усет на арената, може да се измъкне и без контузии, но аз явно нямах“, шегува се той. И точно тук идва мястото на Avène - „може да не спечелих “Игри на волята”, но пък спечелих подарък от Avène, така че им благодаря!“, казва Калин и добавя, че сега най-сетне ще може да се погрижи за себе си.

А как иска да бъде запомнен от зрителите? Гледай цялото видео, за да разбереш.