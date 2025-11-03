К ендъл Дженър не се свени да разкрие скандални моменти от тийнейджърските си години, които камерите на "Семейство Кардашиян" никога не са уловили! В нов епизод на шоуто 29-годишният модел се върна към старото си семейно имение и направи разкрития, които оставиха майка ѝ Крис с отворена уста.

"Загубих девствеността си в тази стая…", каза Кендъл за старата си спалня – но бързо уточни: "Всъщност не в тази, а в неговата къща."

Но това не беше единствената изненада. Кендъл разкри и тъмната си тийнейджърска страст към марихуаната! "Отивам в кабината да се сбогувам… Пушех много трева там, когато майка ми не гледаше", призна тя, като уточни, че е била на около 16 години, а сестра ѝ Кайли – на 14.

За непосветените – употребата на канабис за развлечение в Калифорния е легална само за хора над 21 години, така че младите Кардашиян определено са били малко по-напредничави за възрастта си.

Любовният живот на Кендъл също не остава в сянка – тя е била с баскетболистите Бен Симънс и Девин Букър, певеца Хари Стайлс, рапъра ASAP Rocky, а наскоро и с пуерториканския рапър Bad Bunny.