К ендъл Дженър разбуни духовете с интимно признание в новия сезон на риалити шоуто „The Kardashians“, чиято премиера беше на 23 октомври. Супермоделът откровено си спомни за едно от най-личните преживявания в живота си – първия си интимен момент.

Докато обикаляше старата си семейна къща заедно с майка си Крис и сестра си Клои Кардашиян, Кендъл се спря пред някогашната си спалня, която днес е превърната в гардеробна. С усмивка тя подхвърли на майка си, че именно там е загубила девствеността си.

„Къде бях аз тогава? В съседната стая ли?“, реагира изненадано Крис Дженър.

Малко след това обаче Кендъл реши да внесе яснота – случката всъщност се е разиграла в дома на тогавашния ѝ приятел, а не в родния ѝ дом. Клои потвърди, че отдавна е чувала историята.

Моделът разказа още, че родителите ѝ винаги са имали сравнително свободно отношение към личния ѝ живот. „Майка ми вече нямаше енергия да се тревожи, а татко беше по-стриктен по отношение на правилата“, призна Кендъл.

Тя не пожела да назове първия си партньор, но сподели, че именно ранните ѝ връзки са я оформили като човек и са ѝ помогнали да разбере какво търси в любовта, пише E! News.