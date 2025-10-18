В света на звездите външният вид често не е просто визитна картичка, а истински инструмент за кариера. И докато някога пластичната хирургия е била внимателно скрита, днес все повече известни личности говорят за нея открито.

Карди Б

Още преди началото на кариерата си, Карди осъзна, че без атрактивен бюст, пробиването в света на шоубизнеса няма да е лесно. Тя си направи операция за уголемяване на гърдите и изобщо не съжалява за това. През 2023 г., в интервю за VladTV, тя призна, че имплантите са стъпка към големия екран. А в Instagram Карди публикува трогателно изявление.

„Наистина се влюбих в новите си гърди. Това е първата ми скъпа инвестиция“, сподели звездата.

Иги Азалия

Иги никога не е крила, че си е направила уголемяване на гърдите. В интервю за E! Тя обясни, че предпочита сама да каже истината, отколкото да позволи на жълтата преса да си измисли каквото и да било. А през 2016 г. тя дори публично поздрави пластичния си хирург за рождения му ден.

„Очевидно е, че сме близки, защото ти дължа красивия си нос и великолепните си гърди. Ти си прекрасен мъж, защото подкрепяш идеята, че жените могат да променят телата си без осъждане (за разлика от много други мъже)“, написа Азалия.

Лиза Кудроу

Звездата от „Приятели“, която зрителите запомниха като Фийби, също реши да си направи пластична операция. Лиза си е направила ринопластика в младостта си и все още я смята за изключително важно решение.

„Това беше истинско спасение в живота ми“, призна актрисата.

Кели Роуланд

Роуланд, която бе част от групата Destiny's Child, сподели пред списание People през 2008 г., че след като е променила размера на гърдите си от A на B с импланти, се е чувствала уверена и щастлива. А в книгата си от 2017 г. „Уау, скъпа“ Кели намекна, че обмисля още една операция след кърменето.

„Много съм щастлива. И се чувствам перфектно“, отбеляза певицата.

Тайра Банкс

Супермоделът не крие факта, че си е направила ринопластика поради проблеми с носната си преграда. Тя обясни пред списание People, че операцията е била необходима, но добави и мислите си за жените, които прибягват до хирургическа намеса.

„Не разбирам жените, които имат естествена красота, но осъждам тези, които се стремят към нея с помощта на пластична хирургия. Аз наистина си направих операция на носа и открито го заявявам“, подчерта Тайра.

Бети Уайт

В книгата „Ако ме питате“ (шесто издание) легендарната актриса си спомня как си е направила лифтинг на клепачите през 1976 г. По това време тя се критикува малко за това, но по-късно осъзнава, че не съжалява.

„Не е добре да мамиш Майката Природа, но все пак си направих повдигане на клепачите. И сега се радвам, че го направих, когато бях млада“, написа Бети.

*Източник: Vesti