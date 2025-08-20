К айли Дженър и Тимъти Шаламе отговориха на слуховете за раздяла, след като се събраха отново в малко кафене в Будапеща.

Холивудската двойка предизвика спекулации, че може да са поели по различни пътища, след като феновете забелязаха „сигнални признаци“.

Кайли (28) и Тимъти (29), които са заедно от 2023 г., сложиха край на клюките, след като се видяха отново — след 45 дни раздяла. Последно двамата бяха забелязани заедно на яхта в Сен Тропе на 5 юли.

Сега обаче Кайли пътува до Будапеща, където Тимъти снима Дюн 3, за да го види. Те зарадваха служители на местно кафене, които публикуваха снимка с тях в Instagram.

Слуховете за раздяла тръгнаха, след като Тимъти не присъства на 28-ия рожден ден на Кайли. Допълнително масло в огъня наля фактът, че тя публикува в Instagram песни с „раздялна тематика“ — същия ход, който направи преди раздялата си с Травис Скот.

Феновете веднага започнаха да гадаят в Reddit дали това е знак за край. Някои обаче отбелязаха, че песните може да са просто съвпадение или дори препоръка от самия Тимъти.

Но с новата им обща снимка от Будапеща, изглежда, че младата звездната двойка е все така заедно.