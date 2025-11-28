Д ъщерята на Тодор Живков - Първия държавен и партиен ръководител в България, Людмила Живкова, оживя в TikTok, видя „Телеграф“. Появата й в китайската платформа само за седмица събра хиляди последователи, и то предимно млади хора, родени далеч след краха на комунизма у нас.

Наричана още „бялата птица на българската култура“ и „принцесата на комунизма“, Людмила Живкова очевидно продължава да е една от най-популярните личности сред българите. Дори в годините след 10 ноември 1989 г. Живкова бе сравнявана с лейди Даяна.

Възход

Базиран на тези факти, образът й е генериран брилянтно от изкуствения интелект (Al) като част от популярен проект, наречен "Епоха Онлайн"(@epoha_online), който представя исторически личности, включително български национални герои като Васил Левски и Христо Ботев, като инфлуенсъри, разказващи своите истории от първо лице, за което „Телеграф“ писа. Започва с мистиката около катастрофата на Околовръстното шосе на София през 1973 г. и последвалата у Живкова духовна промяна, след като оцелява. “Казвам се Людмила Живкова. Родих се и израснах във време, с което не можах да се оприлича. Търсех смисъл отвъд нормите и намерих своето призвание в изкуството, образованието и духовното развитие. Това е моят път”, казва образът на Людмила Живкова в TikTok. Тя е заснета на фона на голямата пленарна зала в резиденция „Бояна“, където е заседавал ЦК на БКП. Именно там на 10 ноември 1989 г. се провежда съдбоносният пленум на ЦК, на който е свален баща й Тодор Живков.

Мистерия

“Вие гледате към Москва, а аз гледам отвъд видимото“, казва още Людмила Живкова във видеото, обръщайки се към членовете на политбюро на БКП, с което показва как печели огромната си популярност и симпатии сред народа. Факт е, че Живкова успява да преобрази България с културния и националния подем, който инициира и ръководи в края на 70-те години на миналия век. Тя поставя акцент върху българската история, дух и култура, което е в остър контраст с доминиращата по това време съветска идеология. Нейно дело са мащабният проект 1300 години България и Международната детска асамблея "Знаме на мира". Точно заради тези й инициативи се твърди, че тя губи живота си на 38 години през 1981 г., официално от мозъчен кръвоизлив. Обстоятелствата около нейната смърт обаче остават забулени в мистерия и конспиративни теории, което допълнително затвърждава легендарния ѝ статут в българската памет. В TikTok може да се види как тя се среща с баща си Тодор Живков, който я съветва да се спре, защото ще се погуби сама. Но тя е непримирима с думите: „Аз трябва да събудя този народ“. Пресъздаден е и строежът на и днес модерния конгресен център – Народният (Националният, днес, б.а) дворец на културата (НДК) през 1978 г. Отзивите на потребителите, предимно младежи, са одобрителни, а мнозина предлагат да се направи пълнометражен филм за нея по примера на този за Гунди.

Захари Белчев