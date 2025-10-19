„Да задържиш любовта на хората, да задържиш вниманието на хората – това е истинска битка. Затова бих се нарекъл оцелял“, споделя певецът Меди в разговора си с Мариян Станков – Мон Дьо в подкаста „Храмът на историите“.

Меди разказва за детството си, белязано от предразсъдъци и етикети.

„Когато растеш с предубеждения в хората – ‘този ще се върне там, откъдето е дошъл’, ‘този не става за нищо’ – в теб се заражда чувство, че трябва да им докажеш“, казва той.

Изпълнителят говори открито за дискриминацията, с която се е сблъсквал:

„Хората, които определят някого по цвета на кожата му, по етноса или сексуалната ориентация, показват колко са глупави.“

Меди обаче подчертава, че не иска да бъде възприеман като говорител на малцинствата:

„Не искам да съм адвокат на етническите българи, едва ли не защитник. Ако не си образован, не даваш добър пример на децата си и не си плащаш сметките – заслужаваш отношението, което получаваш.“

Меди разкрива, че всичките му песни са посветени на една-единствена любов.

„Винаги се изповядвам и всичките ми песни са свързани с една любов“, казва той, отричайки спекулации за връзки с известни личности като Моника Валерия.

Песента „Да си тук“ е почти документална, изградена от реални разговори. „Всяка една дума от текста е извадена от комуникация между нас, от чат във Фейсбук“, споделя той, признавайки, че пази тези съобщения.

На въпроса за видеото с Десита, което взриви социалните мрежи, Меди остава лаконичен: „Това са лични неща, които искам да запазя за себе си.“

От срама към промяната

Певецът признава, че дълго време е изпитвал срам от произхода си:

„Срамувал съм се откъде идвам, заради тази група хора, които не държат да се образоват.“ С времето обаче гледната му точка се променя. „Искам те да изберат друго – да бъдат образовани, добри хора, добри граждани“, казва той. Днес, когато името му стои редом до известни личности в престижни класации, Меди приема успеха с усмивка: „Е, край. Вече виждам заглавието – ‘От махалата до „Форбс“’.“

За сцената, самотата и гласа като оръжие

Меди вярва, че не скандалът, а талантът гради истинска кариера: „Скандалът печели за кратко. Гласът печели кариера.“ Той не крие, че често се пита защо певци без особен вокален потенциал пълнят клубове: „Истинската музика в съвършената ѝ форма е в оперите и оркестрите… но там няма уискита и танцьорки.“ Зад сценичния блясък стои и самотата: „Докато съм на сцената, пея пред хиляди… и после се прибирам сам. Понякога си задавам въпроса – и точно това се чува. Нищо не се чува.“

Фокус върху развитието

За Меди успехът е вътрешен процес, не състезание: „Не познавам успешен човек, който отделя време да критикува други. Успешният се фокусира върху себе си.“ За него музиката не е само професия, а начин да изрази себе си: „Сцената е толкова голяма, колкото е голямо сърцето на музиканта.“

На 8 март в зала „Арена 8888“ Меди ще представи концерт, който описва като личен и биографичен: „Това не е просто музика. Това е огромно предизвикателство за мен. На този концерт няма просто да пеем – ще се опознаем. Искам те да ме познават.“ За Меди е важно публиката му да разбере човека зад песните – не само гласа, а историята, борбите и победите.