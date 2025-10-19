Младите хора у нас, които имат право на глас и са от 18 до 30 г., буквално отсвириха политиците ни в TikTok, показа проверка на „Телеграф“. И докато в цяла Америка и Европа това е хитовата платформа, с която се правят най-силните послания, които печелят или респективно губят кампании, то в България това все още е тотален мираж.

Фолкпевци, актьори комици, пожарникари, майстори, дори тираджии са в пъти по-следвани от партийните лидери и самите партии, взети заедно. Един от най-показателните примери е с Фики Стораро, който има 161 000 последователи, а клипчетата му правят по 1,5 милиона гледания. В същото време една от управляващите партии – БСП, има 2717 последователи, а качените видеа правят по средно 600-1000 гледания.

Експерти

„Нашите политици и като цяло партийци правят изключително скучни видеа. Не ги описват правилно, не предизвикват интерес, говорят скучно и бавно. Има и такива, които се изказват бързо, но пък изобщо не грабват интереса на потребителите“, коментира пред „Телеграф“ Георги Станоев, който е експерт по социални мрежи с профил TikTok. Колежката му Мария Иванова пък отчита и друго: „Много потребители, особено в активна възраст 18-35 г., споделят, че нашите политици правят много зли изказвания, агресивни, което ги отблъсква. В тях няма почти нищо, което да привлече един млад човек към дадена политика. Няма политик у нас, който да е вайръл със свое видео. Ако въобще някой в TikTok се загледа в политическо клипче, то е в профили за шеги, в които дадените депутати са окарикатурени по някакъв начин. Хит са и тези, направени с AI“.

Числата

Проверката ни показа, че партия ГЕРБ е с 19.9 К последователи, ИТН е с 10.2 К, БСП с едва 2 К. „ДПС-Ново начало“ е с 3800 последователи, но пък едно видео от м.г. от Якоруда е направило рекорд сред политически видеа с почти милион (924.6 К), като такива няма в другите профили на партии.

„Продължаваме промяната“ има 20 600 последователи, а ДБ 5.2 К. С най-много фенове в TikTok е партия „Величие“ - 44.4 К, следвана от МЕЧ – 31.3К, и „Възраждане“ -29.3 К. Единствената партия със син тик, който показва, че профилът е автентичен, е на Костадин Костадинов.

Средният брой гледания е между 1000 и 10-20 хиляди при почти всички политически формации. От политическите лидери с личен профил в TikTok е Асен Василев, Ивайло Мирчев, Божидар Божанов, Радостин Василев, Костадин Костадинов.

6,5 милиона луди по Макрон: Само 2531 следват президента Радев

Има профил в TikTok, който е на президента Румен Радев, но той не е със син тик. Което в превод означава, че не е на милион процента, че е автентичен. Там са вписани 2531 последователи. Профилът на държавния глава в X вече е потвърден, но и там последователите му са едва 21.7 К, което в сравнение с други европейски президенти е малко.

Като пример е френският му колега Еманюел Макрон, който в TikTok e с 6,5 милиона фенове, там пуска както шегаджийски видеа, така и по-сериозни такива и всяко едно става вайръл за секунди. Италианската премиерка Джорджа Мелони също е хит в социалната платформа на младите.

Белият дом за месец чукна близо 2 млн. души - Тръмп недостижим с 15,5 милиона

Абсолютно недостижим по харесвания и последователи в TikTok политик е американският президент Доналд Тръмп, който спаси и платформата от затваряне за щатските потребители. Той има 15,5 милиона души, които го следват, а видеата му са вайръл и правят по „скромните“ 10 милиона гледания.

От малко повече от месец и Белият дом си направи профил с шеметни клипове, като за това кратко време вече е навъртял близо 2 милиона последователи. Коментарите под профилите са милиони, не се трият негативни мнения и въпроси, а феновете стават все повече, показа проверката ни. На огромен интерес в TikTok се радват и силовите министри на Тръмп, шефът на ФБР Каш Пател, Пийт Хегсет, Кристи Ноем и т.н., като екипите им правят паралелни клипове и за Инстаграм. Първата дама Мелания, дъщерята Иванка и синовете – Барън, Доналд Тъмп-младши, Ерик и Тифани, също са с милиони последователи

Виктория Пенкова