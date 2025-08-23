К ралят на поп музиката, както наричат Филип Киркоров, вирна крака на сцената по време на концерт.

Певецът с български корени откри фестивала „Нова вълна“, който се провежда се провежда в град Казан за първи път.

По време на представлението, където артистът представи 12 сценични образа, той падна на сцената, докато се опитваше да се изкачи по подвижно стълбище по време на песента „Violet Cotton Wool“.

Танцьорите му помогнаха да стане, а Киркоров продължи да пее, все едно нищо не се е случило.

След представлението той каза: „Който не пада, не става“, уверявайки, че се чувства добре и не е пострадал.

По-паметливите помнят, че Киркоров напоследък има здравословни проблеми: през април костюмът му се запали на сцената в Санкт Петербург, което доведе до изгаряния и усложнения.

Наскоро му беше поставена диагноза диабет тип 2 и след пластична операция отслабна драстично, но до „Нова вълна“ беше качил килограми - стигна чак до 97 килограма, което по думи на близки до Филип хора, много го е разстроило.

Въпреки теглото си обаче, певецът с български корени призна, че не може да устои на казанските сладкиши, включително прословутия чак-чак.