Б ившата риалити участничка и модел Анджела Ташева стана обект на неприятен инцидент по време на участие в приложение за видеоразговори с непознати. Видеото от случката бързо се разпространи в социалните мрежи и предизвика широка обществена реакция.

В началото на разговора атмосферата била непринудена и шеговита – усмивки, закачки и добро настроение. В един момент Ташева се пошегувала с участника отсреща, казвайки: „Защо не си направиш OnlyFans, като те гледам какъв си палав?“. Малко след това обаче мъжът предприел непристойно действие, като насочил камерата си към интимните си части.

Анджела реагирала веднага – видимо шокирана, извикала „Не!“ и прекъснала връзката.

Клипът предизвика бурни дискусии онлайн. Част от потребителите изразиха подкрепа към Ташева, определяйки реакцията ѝ като адекватна и достойна. Други осъдиха поведението на мъжа като цинично и показателно за токсичната страна на интернет пространството. „Това е ежедневие за много жени онлайн“, коментират нейни последователи.

Случаят отново постави въпроса за границите на поведението в дигитална среда и необходимостта от по-голяма защита срещу онлайн непристойности.