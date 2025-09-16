П ореден сблъсък на Арената на “Игри на волята” очаква Феномените, Завоевателите и Лечителите във вторник вечер от 20:00 ч. по NOVA. Трите племена ще излязат едно срещу друго в битка за спасение, като само най-приспособимите, умели и стратегически подготвени воини ще успеят да избегнат тежестта на номинациите в Дивия север.

След като се измъкнаха от тежките условия на Брега на отчаянието, Жълтите ще се настанят удобно в Стопанството, където ги очаква изморителен физически труд. Освен множеството задачи, сред съплеменниците ще възникнат нови конфликти, които може да застрашат представянето им занапред.

Междувременно разочароващото представяне на Зелените в териториалната битка ще продължи да отваря пробойни в отношенията между двете съществуващи коалиции, а лидерските качества на капитана Иван отново ще бъдат поставени под сериозно съмнение.

Кой ще доминира и кой ще номинира, гледайте в премиерния епизод на “Игри на волята” във вторник вечер от 20:00 ч. по NOVA.

