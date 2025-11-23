О рнела Ванони, една от най-продуктивните италиански певици, чиято кариера обхваща шест десетилетия, почина в петък на 91-годишна възраст, съобщиха италианските медии.

Певицата е починала в дома си в Милано след сърдечен арест, съобщи ежедневникът Corriere della Sera и информационната агенция Agi.

Къдрици

Ванони беше една от най-успешните и обичани певици на musica leggera, популярна музика от 60-те години на миналия век нататък. Тя беше разпознаваема веднага заради червените си къдрици и гласа, който преминаваше без усилие от опушен алт към ясни, пронизващи височини. С над 50 милиона продадени записи Ванони често си сътрудничи с други известни изпълнители - от Джордж Бенсън и Хърби Ханкок до Франко Калифано и Джино Паоли, с които имаше дълго артистично сътрудничество и романтична афера. Ванони се радва на някои от най-големите си успехи в края на 60-те и 70-те години на миналия век с хитове като La Musica e Finita, Eternita, L'Appuntamento и Una Ragione di Piu.

Любовник

Родена на 22 септември 1934 г. в Милано, Ванони започва кариерата си на сцената, но започва да пее песни за миланския подземен свят още на 20 години под ръководството на Джорджо Щрелер, известния театрален режисьор, който става неин любовник и ментор. През 1964 г. тя печели фестивала в Наполи, вече несъществуващ песенен конкурс в Неапол, и участва осем пъти на фестивала в Сан Ремо, като през 1968 г. завършва втора с Casa Bianca. Година по-късно, през 1969-а, тя изнася рецитал на фестивала „Златният Орфей“ в Слънчев бряг. През 1999 г. тя е първата певица в историята на престижния годишен песенен фестивал, получила награда за кариера. Италианският министър на културата Алесандро Джули заяви в изявление, че нацията е загубила "един от най-оригиналните и изискани артисти“. "Благодарение на уникалния си глас и несравним талант като изпълнител тя остави своя отпечатък върху историята на италианската песен, театър и забавления“, каза той, цитиран от AFP.

Лео Богдановски