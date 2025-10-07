А лбум №12 на поп звездата Тейлър Суифт й донесе нов рекорд.

The Life of a Showgirl бе продаден в рекордните 2,7 милиона копия във физически и дигитален формат още в първия ден от излизането му в САЩ, показват данни на компанията за индустриални данни и анализи Luminate.

С това Суифт счупи предишния си рекорд за най-много продажби в една седмица само за един ден. Последният ѝ албум от 2024 г. The Tortured Poets Department стигна 2,61 милиона продадени албума в САЩ през първата си седмица.

The Life of a Showgirl заема второто място за продаден албум за седмица в модерната история, откакто Luminate започва да води статистика през 1991 г. Това също е постигнато за един ден.

Към момента първенец е албумът на Адел „25“, която продава 3,378 милиона копия през първата си седмица в САЩ през 2015 г.

The Life of a Showgirl вече е счупил рекорда за най-много копия на албум на винил, като за една седмица в САЩ са продадени 1,2 милиона копия, изчислява Luminate.

Източтик: БТА