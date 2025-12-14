Р иалити звездата и носителка на титлата „Мис Силикон“ Джулиана Гани е в Лапландия по стъпките на Дядо Коледа заедно със своя по-голям син Давид.

Блондинката публикува редица снимки и видеа от най-северната финландска провинция.

Елени

Джулиана Гани започна своите сторита с видео от самолета, в което се вижда, че в нейната компания и на сина й е провокативната счетоводителка Цветелина Владиславова, която участва в последния сезон на „Биг брадър“. Гани показа, че синът й е успял да разгледа пилотската кабина отблизо, а под кадъра написа: „Знам каква ще е професията на Давид“.

Силиконката пусна кадри и колко снежно е вече в Лапландия, както и че всички са облечени с дебели термокостюми. Температурите са около минус 16 градуса, но се усещали като минус 20. Много топъл чай пък сгрявал групата им. Джулиана, Цвети и Давид посетили и ферма за елени. „Били ли сте в еленова ферма? Защото ние не, но чувството е много вълнуващо и приказно“, споделя тя. Риалити звездата разкри и че Северното сияние много й харесало. „Безспорно е най-красивото нещо, което очите ми са виждали“, категорична е Гани.