П резидентът на САЩ Доналд Тръмп отправи нови нападки срещу телевизионния водещ Стивън Колбер, съобщи ДПА.

Навръх Бъдни вечер, по време на повторение на епизод от неговото шоу по Си Би Ес, Тръмп написа в платформата си "Трут Соушъл", че телевизията "трябва "да го приспи веднага" и че „това е най-хуманното нещо, което може да се направи".

Тръмп нарече Колбер "жалка развалина, без талант и каквото и да било друго необходимо за успех в шоубизнеса".

Припомняме, че Си Би Ес обяви през юли, че от май 2026 г. спира "Късното вечерно шоу със Стивън Колбер". Телевизията мотивира решението с финансови причини, но според много експерти в сектора тя го е направила от съображения, свързани с американския президент, на когото Колбер е един от най-яростните критици.

Източник: БТА