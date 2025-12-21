П ринц Уилям тайно се е съгласил да стане патрон на Асоциацията на Специалните въздушни сили (SASRA) – благотворителна организация, която подкрепя действащи военни и ветерани от елитната част SAS.

В частен бюлетин до членовете 43-годишният принц на Уелс изразява дълбокото си уважение към SAS, които определя като символ на кураж, издръжливост и отдаденост на дълга. Той подчертава важната роля на асоциацията в поддържането на бойното братство и подкрепата за семействата на военните.

New: Prince William speaks of a "deep sense of honour and respect" after becoming patron of the feared SAS, hailing the elite unit as a "symbol of courage, reliance, and unwavering dedication to duty and the service of this Country". https://t.co/Qq365WLv1W — Matt Wilkinson (@MattSunRoyal) December 20, 2025

SASRA има около 5000 членове и работи под мотото „Който се осмелява, печели“, като заявява, че нито един член или вдовица не бива да бъде оставен без помощ при реална нужда.

Уилям заявява, че очаква с нетърпение съвместната работа с организацията и ще помага за признаването на жертвите и постиженията на настоящите и бившите членове на SAS. В посланието си той отправя и коледни пожелания към цялото „семейство на SAS“.

Принцът има дългогодишна връзка с общността – посещава щабквартирата на SAS още като дете, служи редом с тях като млад офицер и присъства на паметни събития. С над седем години военна служба в армията, флота и военновъздушните сили, неговият патронаж се възприема като силен морален жест и кралско признание за тайната специална част, пише Mirror.