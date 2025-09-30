Д окументалният филм за Иво Димчев “В Ада с Иво” грабна голямата награда на фестивала ДокНРитъм в Белград, предава Dariknews.

Само за един месец филмът обра овациите и големите награди на два големи фестивала, този в Сараево и този в Белград. До края на годината филмът ще бъде показан и ще се бори за награди на още близо 20 международни фестивала из цяла Европа, Щатите, Аржентина и дори в Сингапур. В България трите прожекции на “В Aда с Иво” в рамките на фестивала Документал се разпродадоха за часове.

Поради огромния интерес организаторите предвиждат 4та прожекция. За тези, които не успеят да гледат филма в София все още могат да видят и да преживеят изкуството на Иво Димчев на 4ти октомври в Зала 1 на НДК. Преди и след концерта почитателите на Иво дори ще могат да си купят новият му албум и новата му книга ОФ20, съдържаща текстове и снимки от всички спектакли създадени от Димчев от 2005 до 2025 и разбира се с автограф лично от артиста. Няколко от безумните му картини също ще бъдат продадени на търг по време на концерта! Очевидно на 4ри октомври Иво е подготвил за всеки по- нещо и няма да остане зрител, който да си тръгне с празни ръце!

Билети за юбилейното шоу все още могат да намерят в ивентим, Грабо и Тикет.бг.