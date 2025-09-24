А мериканската актриса Фран Дрешър, позната най-вече с ролята си в култовия ситком „Гувернантката“, ще бъде удостоена със звезда на Алеята на славата в Холивуд.

На 30 септември Дрешър ще открие 2822-рата звезда на прочутия тротоар в Лос Анджелис.

Сред поканените гости, които ще ѝ отдадат почит, са нейните колежки Наташа Лион и Рене Тейлър.

Организаторите споделиха, че се радват да отличат Дрешър както за нейните актьорски постижения, така и за "неуморната" ѝ работа в синдиката на актьорите SAG-AFTRA.

Дрешър прави своя дебют през 1977 г. в хитовата лента "Треска в събота вечер", а ситкомът “Гувернантката” я прави световноизвестна.

Чаровната брюнетка е участвала и във филми като "Рагтайм", This Is Spinal Tap, Cadillac Man и "Джак".

През 2021 г. тя е избрана за президент на актьорския синдикат в Холивуд.

Източник: БТА