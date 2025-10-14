П опфолк звездата Ивана започна новия сезон с впечатляваща промяна – не на сцената, а във визията си. Певицата, известна с хитовете „Шампанско и сълзи“ и „Божана“, се подложи на пълна зъбна трансформация и вече се усмихва с нови фасети – без изпиляване.

Ивана сподели процеса с феновете си чрез кратко видео, в което се вижда как стоматолозите оформят новата ѝ усмивка.

„Лекарите ми обясниха, че новата форма на зъбите трябва да подчертае по-слабото ми лице, след като отслабнах. Затова избрахме по-нежна и по-фина усмивка – напълно в тон с променената ми визия“, разказа певицата.

Резултатът е впечатляващ – Ивана изглежда по-млада, уверена и сияйна. Феновете ѝ не закъсняха с коментарите: „Нова усмивка, същото голямо сърце!“, „Кралица – дори и с фасети!“.

Звездата за пореден път показа, че истинската трансформация започва от усмивката – когато е направена с вкус и класа.