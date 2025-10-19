П обедителката в една от категориите на конкурса "Мис Пазарджик" е елиминирана заради "купен вот". Става въпрос за участничката, получила най-много гласове за „Лице на публиката“, съобщиха организаторите на конкурса в профила му във фейсбук, предаде БГНЕС.

„След внимателна проверка установихме, че част от получените харесвания по време на онлайн вота са били резултат от неавтентична активност („купен вот“), изкуствено увеличаване на харесвания и манипулация. За нас е изключително важно всичко, свързано с конкурса, да бъде честно, прозрачно и почтено – както към участничките, така и към всички, които ги подкрепят“, съобщават организаторите.

След обективна преценка екипът на „Мис Пазарджик“ е решил титлата „Лице на публиката 2025“ да бъде присъдена на участничката, която се класира втора по брой реални харесвания, тъй като нейният резултат отразява коректен и автентичен вот, посочват организаторите.

Скандалът с „Мис Пазарджик“ е поредният в града след изборите за общински власти там. След като ДПС-Ново начало спечели вота, а ГЕРБ останаха шести. Вотът доведе до трус в коалицията, и до оставката на директора на ОДМВР в Пазарджик.