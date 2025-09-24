Д уото Ricchi e Poveri се готви за концерт във Варна.
Датата е 22 ноември, а мястото - Двореца на културата и спорта, съобщават организаторите от BGTSC.
По време на турнето тази година, и досега, Анджело и Анджела са придружени от Антонио Ругиеро – китари, Роберто Чиапета – бас, Алфредо Биондо – клавишни, и Джанпаоло Ноче – барабани.
Звездите ще изпълнят най-големите си хитове, сред които Sarà perche ti amo, Che sarà, Made in Italy, Se m’innamoro, Mamma Maria, La prima cosa bella, Voulez-vous danser, Ma non tutto la vita и други.
Дуото се увенча с успеха на „Санремо“ в началото на миналата година с песента Ma non tutto la vita. Последващото им лятно турне Ricchi e Poveri Summer Tour стартира с напълно разпродадени концерти, пише БТА.