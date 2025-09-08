А сен Блатечки лъсна гол с колегата си Борислав Вълов – първо на плакат, а после и на сцената в нов спектакъл.

„Двама чисто голи мъже“ е постановка, за която тепърва ще се говори, а плакатът към нея вече обикаля нета и предизвиква фурор. И като явна артистична закачка към някои снимки на „Ред хот чили пепърс“.

Октомври

Софийската премиера на „Двама чисто голи мъже“ е в „Сълза и смях“ на 24 октомври. Така ще бъде отбелязана 10-годишнината на театър „Бонини“. Пиесата е на Себастиен Тиери и е един от безспорните хитове в Париж. Любопитното е как преводът е на Михаил Билалов. Той освен с ролята на Джаро от „Под прикритие“ у нас е известен и с участие в представления в Париж, както и с оформление на градини и други ландшафтни обекти. А сега влиза и в ролята на преводач. Блатечки режисира пиесата и взима за себе си главната роля на съпруга, чиято жена се прибира и го заварва гол заедно с друг мъж.

Случка

От „Бонини“ обясняват загадъчно: „Какво се случва, когато една съпруга се прибере неочаквано вкъщи? След гледката, която ще завари, всички са в шок. Никой няма представа как и защо се е озовал в тази ситуация и въпреки усилията възстановяването на истината все повече им се изплъзва.“

От френските медии става ясно, че съпругата взима една пушка и е готова да стреля по голите мъже. Преди това пък съпругът е готов да застреля другия мъж, защото го смята за любовник на жена си. Дамските роли са поверени на Светлана Бонин и Гергана Спиридонова. Другият гол мъж е Борислав Вълов – Ей Бо, който е от най-популярните млади актьори, а има успехи и като инфлуенсър.

От „Бонини“ поясняват: „Критиците наричат пиесите на Себастиен Тиери „елегантен булеварден театър“ и ги сравняват с произведенията на Йонеско и Бекет. Забавните диалози и шегите на ръба на благоприличието понякога прекрачват границата, но с изненадващо сериозни теми. Съчетавайки водевила и комедията с театъра на абсурда, „Двама чисто голи мъже“ става сензация през 2015 г. и е номинирана за наградата „Молиер“.

Георги П. Димитров