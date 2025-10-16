28-годишният австралийски порно модел Ани Найт, която стана известна, след като преспа с 583 мъже за шест часа, организира рекламен трик за ново секс шоу в Сидни, предизвиквайки скандал, според News.com.au.

Найт и порно звездата Арабела Миа се появиха на популярния плаж Бонди в Сидни в оскъдни бикини и каубойски шапки и започнаха да раздават листовки на мъже, рекламиращи тяхното риалити шоу за възрастни, чиято премиера е планирана за ноември.

Листовките съдържаха снимки на Найт и Миа и надпис: „Искаме поне по един турист от всяка страна да дойде в нашата стая.“ Те нарекоха предстоящото събитие „Бонди Бийч: Организация на обединените нации“. Този рекламен трик предизвика възмущение сред много хора, живеещи в района.

„Просто отвратително! Някой друг види ли как тези момичета се опитват да намерят туристи от различни страни, с които да спят?“, написа един потребител. „За съжаление, това се превърна в норма поради ефекта на Бони Блу“, каза друг.

Миа заяви, че кампанията им е била предназначена да повдигне духа на хората на фона на напрегнатата ситуация в света. Порно моделът потвърди, че тя и Найт са получили много негативни коментари в социалните медии, но положителните са далеч повече от тях.

*Източник: Факти