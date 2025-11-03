Р одолюбиви българи предлагат президентът Румен Радев да връчи орден „Стара планина“ на Цеца Величкович заради развяването на българското знаме по време на концерта й на 1 ноември във Велес, Република Северна Македония.

Хиляди фенове на сръбската звезда аплодираха решението й да вземе знамето и да го задържи до края на изпълнението си, независимо от бурните освирквания от страна на публиката във Велес.

Шамар

„Българското знаме е символ на култура, духовност и свобода – то не разделя, а обединява“, се посочва в позиция на Фондация „Македония“. Оттам припомнят, че Цеца е родом от село Житораджа – селище, което до Освобождението през 1877 г. е било част от Българската екзархия, в рамките на Нишката епархия. „Това означава, че родният ѝ край, както и самият Велес, са били част от духовното и културното пространство на българската нация“, посочват от фондацията. От организацията на македонските българи пък призовават президента Румен Радев да даде почетно българско гражданство на Цеца и орден „Стара планина“ за заслуги пред България. „Цеца Величкович (Ражнатович) заби оглушителен шамар на македонизма!“, се посочва в позиция на патриотичната структура, базирана в Северна Македония.

Радост

В социалните мрежи заваляха хиляди одобрителни коментари от страна на българи и от двете страни на границата, а също и на много хора, живеещи в Западна Европа и САЩ. „Волно или неволно, по време на концерта си във Велес показа българското знаме и предизвика освиркванията на човекоподобните същества“, пишат в коментари. Други са категорични, че Цеца трябва да започне да преподава история в Скопие. Според мнозина пък Цеца и Новак Джокович (превърнал в хит песента „Луда по тебе“ в цял свят – б.а.) са мост за приятелство между Сърбия и България. Самата Цеца коментира случая така: „Няма нищо необичайно в това винаги с радост да приемам всяко знаме от моята публика, защото това е моята публика, моят народ, моите хора. Нас ни свързва любовта към песента, независимо кой откъде идва. Съжалявам, ако този жест е наранил някого – това наистина не е било моето намерение, а още по-малко да обидя или засегна домакините“.

Захари Белчев