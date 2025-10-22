Изглежда, че драмата около Том Круз и Ана де Армас е била силно преувеличена!

Въпреки слуховете за скандали и раздяла, източници, близки до двойката, разкриват пред RadarOnline, че между двамата всъщност никога не е имало караници – просто са решили да намалят оборотите.

„Няма напрежение между тях, а само уважение и искрена симпатия. Този път са намерили баланс – Том най-накрая се забавлява“, твърди източникът.

❤️ Любов без обвързване

Според запознати, холивудските звезди са „преосмислили“ връзката си и са я превърнали в приятелство с привилегии – нещо по-лежерно и без натиск за брак или деца.

Двамата в момента отново работят заедно и, както изглежда, искрата между тях не е угаснала, но вече не търсят „щастливия край“, а просто се наслаждават на компанията си.

🎬 Работата ги събра отново

„Времето, което прекараха разделени, им се отрази чудесно. Те са в професионален синхрон и се чувстват комфортно един с друг – това идва от общата им история“, казва още източникът.

🚫 Бракът – в миналото

Първоначалните планове за сватба и семейство вече са зад гърба им.

Причината? Натоварените графици и постоянните пътувания, които правят стабилната връзка почти невъзможна.

„Решението им да не продължават с идеята за сватба е напълно взаимно. Просто осъзнаха, че е по-добре така“, твърди човек от обкръжението им.

🌟 Том все още е „луд“ по Ана

Близки до Круз твърдят, че актьорът все още е „луд по Ана“, въпреки че връзката им вече е по-неформална.

Дори „братята“ му от сциентологията не били очаровани от това, но Том не обръщал внимание – бил решен да следва сърцето си, а не правилата.

😎 Нов поглед към любовта

Днес Том Круз е друг човек – зрял, освободен и фокусиран върху това да се радва на живота.

„Вече цени повече забавлението и смеха. За него не е нужно всичко да е романтично и сериозно“, разкриват негови близки.

И така, вместо драматичен край – холивудско примирие с усмивка.

Круз и де Армас доказват, че любовта може да има различни форми... стига да има взаимно уважение и искра, която не гасне.