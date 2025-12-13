А ктьорът Питър Грийн, световноизвестен с незабравимите си роли на злодеи, почина внезапно на 60 години. Той бе намерен мъртъв в апартамента си в Ню Йорк в петък, съобщи неговият мениджър. Причината за смъртта засега не е разкрита.

„Никой не е играл лош човек по-добре от Питър, но той също имаше една нежна страна, която мнозина никога не са виждали – едно истинско златно сърце“, сподели мениджърът Грег Едуардс пред NBC News.

Питър Грийн остави следа в киното с ролята на Зед – садистичен изнасилвач и охранител – в култовия филм на Куентин Тарантино от 1994 г. „Криминале“. Същата година той блесна като зловещия Дориан във филма на Джим Кери „Маската“.

В допълнение към тези запомнящи се образи, Грийн участва в „Чисто обръснат“ (1993), „Тренировъчен ден“ с Дензъл Уошингтън и „Обичайните заподозрени“. С всяка роля той доказваше, че може да се превъплъти както в страховити, така и в по-нежни и комплексни герои.

Питър Грийн е роден на 8 октомври 1965 г. в Монклеър, Ню Джърси, и оставя след себе си наследство от незабравими персонажи, които ще продължат да вдъхновяват поколения киномани.