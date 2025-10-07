С разбито от мъка сърце е турбофолк иконата Цеца Величкович - Ражнатович. Тази сутрин до нея долетя тъжната вест, че си е отишъл от този свят неин близък приятел и колега.
Певецът Халид Бешлич почина на 71 години във вторник в болница в Сараево, а новината за смъртта му шокира много негови колеги, включително и Цеца , пише сръбската преса.
Цеца беше видимо разтърсена, когато говореше за колегата си и имаше само думи на похвала за него:
„Наистина много съжалявам, той беше човек, който беше абсолютно обичан от всичките си колеги. Никога не съм чувал, дори в стара Югославия, нищо лошо. Всички говореха за него с похвали и казваха, че е бил страхотен човек. Надявам се да отиде на по-добро място.“
Na Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu, u 72. godini života, preminuo je bh. pjevač narodne muzike Halid Bešlić.— TRT Balkan BHSC (@TRTBalkanBHSC) October 7, 2025
Podsjetimo, Halid Bešlić je već duže vrijeme bio smješten u KCUS-u zbog teške bolesti. Tokom prošlog mjeseca prebačen je na odjel onkologije.
Nekoliko sedmica… pic.twitter.com/Go6j0YALX2
Халид Бешлич имаше сериозни здравословни проблеми през последните месеци и беше в онкологичното отделение. Неговият мениджър говори за състоянието му преди месец:
„В момента Халид е преместен в онкологична клиника, получава лечение и състоянието му се подобрява. Бих искал да се възползвам от възможността да опровергая всички слухове, които се разпространяват през последните дни, че органите на Халид отказват и той не е добре - нищо от това не е вярно.“
Izgleda da je umrla najveća ljudina i legedna.— Mačkolina_ (@Mackolina_) October 7, 2025
Ne želim da vjerujem.....
Halid Beslic R.I.P.
💔💔💔💔💔💔💔💔💔 pic.twitter.com/XvoGgNbNCp
Неговият мениджър, Дамир Рамляк Тигар, също разкри, че певецът е имал проблеми с черния дроб:
Той е в стабилно състояние. Доколкото знаят лекарите, в болницата е, това знам и аз. Наскоро бях при него и ще отида отново. Случи се с черния дроб... Черният дроб не работи много добре, така че сега работят по неговото прочистване.“
Халид Бешлич остави незаличим отпечатък върху музикалната сцена на Балканите, а неговите произведения и хитове продължават да живеят в сърцата на феновете в целия регион.
Halid Bešlić je preminuo danas u Sarajevu u 72-oj godini.— Kemp (@Kemp40S) October 7, 2025
Otišao veliki pjevač i još bolji čovjek.
Dva puta sam imao čast da budem u društvu koje je on posjetio. Takvu lakoću i dobrotu u nekome ko je zvijezda nisam doživio.
Rahmet njegovoj duši a porodici sabur.
Sada će mu na… pic.twitter.com/G69T7GAv6v
*Източник: KURIR