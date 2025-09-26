Т еодор Ушев бе избран да раздава Оскари в категорията за чуждоезичен филм.

Самият той оповести: „Горд съм да съобщя, че бях поканен в 9-членния Изпълнителен комитет на Академията за екранни изкуства (раздаваща наградите „Оскар“), в категорията „Чуждестранен пълнометражен игрален филм“.

Игрален

Като член на академията, който може да гласува и определя наградите, Ушев определи кое според него го е вкарало в полезрението на американската киноакадемия. Той каза: „Аз винаги съм гласувал за пълнометражните филми. Сигурно изборът ми на филми е повлиял да ме поканят в борда.“

По целия свят Ушев е известен като автор на анимация, има и номинация за такава, за филма „Сляпата Вайша“. Бе и определен като най-влиятелния в световната анимация и човека, който чертае посоката, в която ще се развива тя.

Ход

В момента Тео Ушев снима втория си игрален филм, първият бе антиутопията Phi 1.618. Българското му заглавие е „На празен ход“. Поканил е световни звезди и най-вече великолепни актьори. Сред тях е и Зое Аджани – племенницата на легендарната Изабел Аджани.

Преди това Ушев представи на света кратката анимация „Живот с идиот“ по разказа на Виктор Ерофеев. Пред „Телеграф“ той обобщи търсенията си: „Идиота в нас и в обществото мисля да го нарисувам. Имам много материал за размисъл.“ Това е и една от основните му теми в творческите търсения.

Петанк

Тези дни Тео Ушев използва времето между снимките за „На празен ход“, за да играе с френски и канадски актьори на една от любимите си игри – петанк. Тя е много популярна игра с малки гюлета, особено сред по-улегналите мъже във Франция. Но си има и много сериозни първенства. Ушев я практикува и в София понякога, но обикновено във Ванс, Франция, където Ушев намира спокоен пристан, се включва в отбора по петанк. Дори с чувство за хумор обяви, че влиза в местния национален отбор по петанк на Ванс. Там издига и лозунга: „С железни топки към един мирен свят!“

Канада

Канада е възлов момент от биографията на Ушев, там намира не само финансиране, а преди всичко възможност за развитие и общуване с целия свят на киното. Роден е на 4 февруари 1968 г. в Кюстендил. Получава артистичното си образование в родната България, завършвайки Националната гимназия за сценични и екранни изкуства в Пловдив и Национална художествена академия в София. Започва кариерата си като графичен дизайнер, плакатист, след което преминава към дизайн на уебсайтове, илюстрации и създаване на артинсталации. В България е известен предимно с театралните си афиши от 90-те години.

През 1999 г. получава покана и се премества в Монреал, където се намира един от най-големите световни анимационни центрове – Националният филмов борд (НФБ) на Канада. По-късно се захваща с анимация и бързо се превръща в един от най-талантливите канадски аниматори и истинска звезда на НФБ, носител на множество фестивални награди. Оттогава Ушев е наричан канадски аниматор. Но той винаги държи да подчертае и акцентира на българската част в творчеството си.

„Глория Виктория“, „Сляпата Вайша“ и „Физика на тъгата“ са трите негови филма, забелязани от оскарите. Все пак трябва да се отбележи, че в областта на анимацията наградата „Оскар“ не е от най-високо ценените, но се приема за безспорно признание от тези, които не се занимават с рисувано кино. Там има няколко по-важни, сред тях е и печелената от Ушев награда „Кристал“. Прави филмите си по солидни литературни творби, сред тях са на Кафка и Георги Господинов.

Ушев е кавалер на Ордена на изкуствата и литературата на Франция, с което са признати заслугите му не само към френскоезичната, но най-вече към световната култура.

Георги П. Димитров