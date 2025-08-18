М одел и бивша кралица на красотата почина седмици след като лос разби предното стъкло на автомобила ѝ при шокиращ инцидент. Тя беше едва на 30 години.

Ксения Александрова е получила тежка черепно-мозъчна травма при катастрофата, станала през юли в Тверска област, Русия. На 12 август тя е издъхнала в болница вследствие на усложненията от нараняванията, съобщава руският вестник „Российская газета“.

На 5 юли Александрова и съпругът ѝ се прибирали от Ржев, когато автомобилът им се сблъскал с внезапно изскочил на пътя лос.

По това време тя била на пътническата седалка, докато съпругът ѝ шофирал. „От момента, в който животното излезе на пътя, до удара измина само частица от секундата. Нямах време да реагирам“, разказал той пред „Российская газета“.

Former Miss Universe contestant Kseniya Alexandrova, 30, killed in freak accident involving elk: ‘Everything was covered in blood’ https://t.co/68IAufgD5N pic.twitter.com/7dkH2ek4sB — New York Post (@nypost) August 17, 2025

Мъжът си спомня още, че Александрова е била в безсъзнание веднага след удара. „Всичко беше покрито с кръв“, споделя той.

По думите му други шофьори спрели, за да окажат помощ, а линейка пристигнала на мястото за около 15 минути. Александрова била транспортирана в болница в Москва, но въпреки усилията на лекарите нараняванията ѝ се оказали фатални.

От публикации в Instagram става ясно, че красавицата се е омъжила само четири месеца преди трагедията. Освен като модел, Александрова се изявяваше и като психолог – тя е завършила Московския педагогически държавен университет.

През 2017 г. тя представяше Русия на конкурса „Мис Вселена“, а същата година стана първа подгласничка на „Мис Русия“, припомня Us Weekly.

Моделната агенция на Александрова – Modus Vivendis – потвърди тъжната новина в изявление, публикувано в Instagram на 13 август.

„С голяма тъга ви съобщаваме, че нашата колежка и приятелка, моделът Ксения Александрова, почина вчера вечерта“, започва съобщението, преведено от руски. „Ксения беше умна и талантлива. Тя умееше да вдъхновява, да подкрепя и да дарява топлина на всички около себе си. За нас тя завинаги ще остане символ на красота, доброта и вътрешна сила“, добавят от агенцията.

„Искрено скърбим и изразяваме най-дълбоките си съболезнования на семейството, приятелите и всички, които имаха щастието да познават Ксения“, завършва изявлението.

*Източник: Vesti