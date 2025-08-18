М одел и бивша кралица на красотата почина седмици след като лос разби предното стъкло на автомобила ѝ при шокиращ инцидент. Тя беше едва на 30 години.

Ксения Александрова е получила тежка черепно-мозъчна травма при катастрофата, станала през юли в Тверска област, Русия. На 12 август тя е издъхнала в болница вследствие на усложненията от нараняванията, съобщава руският вестник „Российская газета“.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На 5 юли Александрова и съпругът ѝ се прибирали от Ржев, когато автомобилът им се сблъскал с внезапно изскочил на пътя лос.

По това време тя била на пътническата седалка, докато съпругът ѝ шофирал. „От момента, в който животното излезе на пътя, до удара измина само частица от секундата. Нямах време да реагирам“, разказал той пред „Российская газета“.

Мъжът си спомня още, че Александрова е била в безсъзнание веднага след удара. „Всичко беше покрито с кръв“, споделя той.

По думите му други шофьори спрели, за да окажат помощ, а линейка пристигнала на мястото за около 15 минути. Александрова била транспортирана в болница в Москва, но въпреки усилията на лекарите нараняванията ѝ се оказали фатални.

От публикации в Instagram става ясно, че красавицата се е омъжила само четири месеца преди трагедията. Освен като модел, Александрова се изявяваше и като психолог – тя е завършила Московския педагогически държавен университет.

През 2017 г. тя представяше Русия на конкурса „Мис Вселена“, а същата година стана първа подгласничка на „Мис Русия“, припомня Us Weekly.

Моделната агенция на Александрова – Modus Vivendis – потвърди тъжната новина в изявление, публикувано в Instagram на 13 август.

„С голяма тъга ви съобщаваме, че нашата колежка и приятелка, моделът Ксения Александрова, почина вчера вечерта“, започва съобщението, преведено от руски. „Ксения беше умна и талантлива. Тя умееше да вдъхновява, да подкрепя и да дарява топлина на всички около себе си. За нас тя завинаги ще остане символ на красота, доброта и вътрешна сила“, добавят от агенцията.

„Искрено скърбим и изразяваме най-дълбоките си съболезнования на семейството, приятелите и всички, които имаха щастието да познават Ксения“, завършва изявлението.

