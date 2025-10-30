К онцертът на фолкпевеца Меди на 8 март в столичната „Арена“ догодина е най-търсеното събитие по отношение на купуване на билети онлайн, показа проверка на „Телеграф“.

Първият голям музикален концерт на изпълнителя, който неслучайно ще се състои навръх Деня на жената, е на първо място в ТОП 10 на най-продаваните билети в най-голямата онлайн система за продаване на билети.

Арена

Сред най-търсените събития в последно време влизат и тези за самостоятелните концерти на Влади Ампов-Графа на 15 ноември и Краля на валса Андре Рийо на 4 февруари догодина, и двете в зала „Арена 8888“. На четвърта позиция по интерес е мюзикълът „Зоро“ с участието на Владимир Зомбори на 8 декември в зала 1 на НДК. Снощи на същото място се състоя и първото му представление, като билетите бяха разпродадени отдавна. Петата позиция по интерес към момента е „Лекция номер 3“ на Камен Донев. Актьорът ще представи възгледите на един учител за силата на словото на 1 ноември, навръх Деня на будителите, в зала 1.

Параклис

Сред най-търсените концертни прояви у нас влизат и концертите на други двама големи родни фолкизпълнители - Азис на 13 февруари (за 14 февруари билетите са изчерпани) и на Константин на 21 март догодина. И двете събития са в зала „Арена 8888“. Там ще се състои и шоуто на гръцката звезда Никос Вертис на 23 януари. В ТОП 10 се отличават и концертът на „Фондацията“ със „Сигнал“, Б.Т.Р. и „Тангра“ тази вечер, както и акустичният концерт под мотото „Параклис“ на „Молец“ на 5 ноември.

Впечатление прави, че в ТОП 10 липсва примата на българската музика Лили Иванова. Билетите за нейните концерти се продават от друга платформа, а проверка на „Телеграф“ показа, че и за двата й концерта в София на 12 и 13 декември в зала 1 на НДК има все още свободни билети