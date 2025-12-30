П ървото овче сирене, произведено от първия български кооператив, вече е на щандовете на няколко известни търговски вериги. Продуктът, който е само от българско овче мляко, събирано в 21 области на страната, зрее 60 дни. Засега крайната цена определят търговците, но стопаните смятат, че скоро ще решат проблема с високите надценки. Това бе съобщено от Ерик Борисов от УС на НОКА по време на форума на годишния юбилеен форум на овцевъдите в Хисаря на Националната асоциация на овцевъди и козевъди (НОКА) с председател Симеон Караколев. Сиренето се прави от две мандри, едната е в Южна България, а другата в Централна Северна България, като суровината се доставя от кооператива, както и изискването да се спазва класическата рецепта за направата му относно зреенето, което трябва да е поне два месеца.

Мяхово

Амбицията на кооператива е да създаде собствена мандра, така че да бъде изцяло независима от преработвателите. Целта е в близко бъдеще да пуснат на пазара стари български продукти от бутиковия клас като мяхово сирене, зелено сирене, овче и козе кисели млека и др. „Искаме нашият потребител да консумира млечни овчи продукти само от мляко, добито в нашите кошари, а не на етикета да пише българско, а млякото да е доставено от Полша, Румъния и други страни“, обясни Ерик Борисов.

стари български сирена

Практически това е първият български кооператив по западен модел, който обединява групи производители, а администрация се грижи за бумащината, търговската дейност, за да могат животновъдите да се фокусират изцяло върху пряката си работа и да не си губят времето с административни проблеми.

Извозват

Ерик Борисов разказа, че 2025 година е една от най-успешните в събирането на мляко от кошарите. Преди десетина години тръгнали да го извозват от седем области, а тази година са постигнали рекордни количества за овче мляко от 21 области в страната. Кооперативът е в рамките на НОКА и се състои от групи на производители. Ерик Борисов припомни как е възникнала идеята за обединението. Овцевъди се оплакали на председателя на НОКА Симеон Караколев от унизителните ниски изкупни цени на мандрите. Той се ядосал и решили да създаде първите групи на овцевъди. Организирали събирането на мляко, което предавали на мандрите и договаряли цените.

Целта била да се преборят с диктата на преработвателите. От друга страна, администрация от 7 души поела изцяло грижата, свързана с администрирането. Като се започне от формуляри, свързани с получаване на субсидии, мине се през отношенията с Инспекцията по труда, та се стигне до БАБХ (Българската агенция по храните).

Администрацията поема удара по защита на интересите на фермерите с институциите, така че да се съсредоточат изцяло в отглеждането на животните и добивите на мляко и месо. Ерик Борисов даде пример с битките, които се водят с Инспекцията по труда. „Понеже нашите ферми са основно фамилни, всички се занимават с животните. Инспекцията по труда иска всички да са на трудов договор и ако отиде на проверка в семейството и види, че някой носи ведро с вода, а този човек от семейството няма трудов договор, може да наложи глоба до 500 хил. лева.“ Това ни е част от битката, която администрацията в кооператива води, така че фермерите да са спокойни и да не си губят времето, добави той.

Вани

Групите са доброволни сдружения и в тях в момента членуват общо 400 фермери според Христова, която също се занимава с административна работа в НОКА. Тя изброи някои от дейностите, с които отменят животновъдите. Изготвят анкетните им карти, помагат им да кандидатстват за директни плащания, качват данните в системата за електронни услуги.

С пари по европейски проект част от овцевъдите ще получат вани, танкове и друго оборудване за изкупуване на суровината. През февруари ще кандидатстват за увеличаване на това оборудване за новите фермери, които ще влязат в сдружението, така че да могат успешно да реализират късите доставки до крайния потребител без посредник отвън, който да оскъпява продуктите.

Прясно агнешко в магазин на колела

Кооперативът работи по друг проект, който предвижда в по-големите градове да тръгнат магазини на колела. Те ще бъдат оборудвани с хладилни камери. От тях клиентите ще могат да си купуват прясно българско агнешко, овчи кисели млека, зряло сирене и кашкавал. В подвижните магазини ще се продават и бутиковите родни сирена като мяхово и зелено.

Светлана Трифоновска