З дравословното състояние на Сетар Танръйоген (роден на 22 октомври 1960 г.) стана причина да напусне сериала „Шербет от боровинки”.

За разлика от много други проекти, където в подобни случаи героят просто бива убит или изчезва безследно, старият Абдулах Юнал бе известно време под карантина заради ковид и в стаята му влизаше само съпругата му – забрадената Пембе. А след като се излекува, на негово място просто се появи новият Абдулах – Ахмет Мюмтаз Тайлан (роден на 12 септември 1965 г.).

Така ролята всъщност получи нов смисъл, защото Апо №2, освен че е по-млад и по-внушителен, е и по-подходящ от хрисимия Сетар, който не подхождаше на напористата Алев, с която изневери на Пембе и дори й направи дете.

Известен театрален и филмов деец в родината си, Ахмет Мюмтаз Тайлан е също и телевизионен водещ, режисьор и озвучаващ. Между 2012 до 2014 г. пише и седмични статии за вестник „Хюриет“.

Кръв

Ахмет Мюмтаз Тайлан е роден на 12 септември 1965 г. в Анкара. В жилите му тече албанска и черкезка кръв. Не обича да говори за детството си, но е известно, че семейството му се е местило често. Бащата на бъдещата звезда се е занимавал с бизнес, но семейството не е било особено заможно. На 15-годишна възраст Мюмтаз Тайлан напуска дома си и започва самостоятелен живот. Желаейки да бъде независим от родителите си, той съчетава учене и работа на непълен работен ден – бил е работник на строителна площадка, а също и сервитьор в малко кафене. Въпреки факта, че светът на изкуството го привлича от ранна възраст, след като завършва училище, той постъпва в университета Гази във факултета по икономика и едва след като завършва, осъзнава, че иска да свърже живота си с киното и театъра, затова кандидатства в Държавната консерватория в Анкара към университета Хаджеттепе в театралния отдел.

След като завършва консерваторията, Ахмет Мюмтаз Тайлан работи няколко години в Държавния театър в Диарбекир, а след това се мести в Германия за две години, където става един от основателите на Държавната асоциация на театралните работници (DETİS).

Театър

Актьорът дебютира в киното през 1999 г. в телевизионния сериал „Змийска красавица“. През следващите десет години работи много – играе в театъра и се задоволява с малки роли в телевизията. Всичко се променя през 2011 г., когато се състоя премиерата на многосерийния филм „Лейла и Меджнун“. Ролята на Искендер донася на турския актьор първата му голяма популярност. Той започва да получава повече покани от известни продуценти, но не смята да се отказва от работата в театъра.

Актьорът се изстрелва нагоре през 2016 г. – покрай сериалите „Ти си моята родина“ и „Песен на живота“. Успява да съчетава работата в театъра не само със снимките във филми, но и с работа в дублажно студио, както и с режисура.

Ахмет Мюмтаз Тайлан е запомнен от феновете на турското кино с ролите си в проекти като „Ринг“, „Побойник“, „Алеф“, „Време е да умреш“, „Азиз“. През 2024 г. турският актьор се присъедини към актьорския състав на популярния сериал „Шербет от боровинки“ и това е наистина неговият звезден миг.

Морал

Любопитното е, че феновете на сериала са донякъде по-благосклонни към стария Апо, защото изглежда болнав и отчаян, докато по-младият Апо с внушителната си фигура буди негодувание, когато се държи мекушаво и предпочита да се прави на мъж пред домочадието си, вместо да поеме отговорност за новия живот, който е създал, и да осигури на любовницата си Алев комфорт, за да изкара бременността си спокойно. Още по-зле стават нещата, когато тя губи живота си. Много от зрителите са убедени, че любимият й е виновен. А след като в живота му се появи и трета жена, всички вече ще са убедени, че моралът, за който той претендира в началото на сериала, е бил въздух под налягане. Както и самият Абдулах Юнал. Оказва се, че този коскоджамити мъжага прави нещастни всички жени в живота си. А такива роли често се възприемат от зрителите като голата истина.

Самият Ахмет Мюмтаз Тайлан е бил женен три пъти (и има две деца), като последната му бивша съпруга е актрисата Айчин Инджи. След 2012 г., когато се разделя с нея, той като че ли се кротва. В интервюта признава, че характерът му не е лесен.

Общото между стария и новия Апо е, че актьорите, които влизат в обувките на главата на семейство Юнал, не обичат да са на показ. Когато иска да се уедини, Ахмет нарамва рибарските такъми и клечи край някой гьол. Той е запален фен на футбола и не пропуска мач на националния отбор.

Кристи Петрова