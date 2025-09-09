Rebel Rebel навършва пет години. Пет години в търсене на силния локален звук, на сцената като глътка въздух и смисъл, на авторската музика, която говори открито, честно и търси своята публика търпеливо.

Пет години, в които фестивалът на Projector Plus се превърна в пространство за среща между артистите и феновете на живата българска алтернативна сцена. На 13 и 14 септември 2025 г. във Vidas Art Arena в Борисовата градина в София юбилейното издание ще събере шведските рап метъл законодатели CLAWFINGER, легендарните The Sisters of Mercy и водещите имена от българската алтернативна сцена – Цар Плъх, Lek City Case, ALI, Me And My Devil, Hellion Stone u No More Many More.

Звук

Две вечери с две различни енергии, които се допълват в звука си. Шведите Clawfinger, банда, която още през 90-те използваше сцената за силна социална позиция. С песни, ясни отговори срещу расизма и предразсъдъците, с агресивен и ироничен рап метъл, който им осигури място в музикалната история. Те се завръщат у нас с нова продукция и любими песни, за да напомнят защо музиката е най-силното оръжие, особено когато имаш какво да кажеш.

The Sisters of Mercy, групата, която никога не е следвала жанрови дефиниции, никога не се е съобразявала с тенденции, но самата тя е култ и тренд. Гласът на Andrew Eldritch, тежките китари и мрачната поезия са техният внимателно поддържан мит, без натрапване, но с армия от верни почитатели.

Заряд

Двете международни имена ще споделят сцената с шест български групи с глобален заряд и важна роля върху съвременната независима локална сцена. Hellion Stone, Цар Плъх, No More Many More, Lek City Case, ALI и Me and My Devil ще покажат различните лица на алтернативната музика у нас – от социалната си ангажираност до звуковите експерименти, от енергията на улицата до изследването на личната философия. Rebel Rebel 5 ще се проведе на 13 и 14 септември на Vidas Art Arena в София. Входът и в събота, и в неделя в последния истински летен уикенд отваря в 17 ч., концертите започват в 17,35, а международните артисти излизат на сцената в 21,30.

Сет

Тази година Rebel Rebel добавя и нов любопитен акцент към програмата си с два специални DJ сета, които ще поддържат ритъма буден през двете фестивални вечери още от първите минути на откриването. Първия ден на фестивала ще открие Rado Gergoff – диджей и продуцент, известен с еклектичните си сетове, в които свободно преливат стилове, подправени с щипка позитивна носталгия. Във втората вечер зад пулта ще застане N:Mode, или Николай Събев – DJ и продуцент, базиран в Берлин, съосновател на проекта MODE2K. Известен на редица европейски сцени и със съвместни изяви с легендарния Анди Флечър от Depeche Mode, неговите сетове ще ни пренесат през даркуейв, синт, индустриален и постпънк жанровете. В мрежата на Ticket Station двудневните билети се продават на цена 99 лв., а еднодневните билети са от 66 лв. и можете да изберете кой ден да посетите. Деца до 13 години влизат безплатно в придружител с подписана декларация.

ПРОГРАМАТА ПО ДНИ

13 септември, събота

17:00 – Rado Gergoff DJ Set

17:35 – Hellion Stone

18:40 – Цар Плъх

20:00 – No More Many More

21:30 – CLAWFINGER

14 септември, неделя

17:00 – N:Mode DJ Set

17:35 – Lek City Case

18:40 – ALI

20:00 – Me and My Devil

21:30 – The Sisters of Merc

Екатерина Томова