С навършването на 16 август на 100 дни, откакто папа Лъв XIV оглави Римокатолическата църква, вече по-ясно се очертава стилът му на ръководство на Светия престол. За разлика от папа Франциск, чиито първи месеци през 2013 г. бяха белязани от новаторски решения относно местоживеенето и облеклото, както и от изненадващи телефонни обаждания и импровизирани изявления пред журналисти, подходът на папа Лъв XIV е по-спокоен – премислен и наблюдателен, пише католическата медия "ОСВ Нюз" (Our Sunday Visitor News).

Акцент

Папа Лъв XIV изглежда избягва полемиките и стремежа да превърне папството в личен образ, като поставя акцента върху Христос и мира – нещо, което според Асошиейтед прес (АП) отговаря на очакванията на много католици и на нуждите на днешната църква.

"Той е много директен и откровен, но не прави спонтанни изявления пред медиите", каза пред АП Кевин Хюз, председател на Катедрата по теология и религиозни науки в Университета Виланова, където Лъв XIV е завършил. Различният му стил от този на Франциск донесе облекчение на мнозина, добави той. "Дори тези, които истински обичаха папа Франциск, винаги сдържаха дъха си – никога не се знаеше какво ще каже или направи след това", отбеляза Хюз.

Мисии

От избирането му за глава на Римокатолическата църква на 8 май папа Лъв XIV се опитва да се позиционира като фигура на единството и мира, защитник на човечеството в условията на бързи технологични промени.

"Мирът изисква внимателно подбиране на думите", добави той. "Защото и думите, не само оръжията, могат да нараняват и дори да убиват", подчерта Светият отец.

Първите му думи като папа бяха за изграждането на мостове – в седемминутното си обръщение той използва думата "мир" седем пъти. "Мисля, че Лъв XIV ще допринесе за световния мир и ще умиротвори Църквата в области, където е имало трудности", коментира Саверио Гаета, ватиканолог и автор на биографии на глави на Римокатолическата църква.

Папата отправи горещ призив за световен мир и на стотния си ден като глава на Римокатолическата църква. "Не трябва да се примиряваме с хода на конфликтите и въоръженото насилие", заяви той след молитвата "Ангел Господен" в лятната си резиденция в Кастел Гандолфо, южно от Рим.

Предстоятелят на Римокатолическата църква подчерта, че надеждата не трябва да се изоставя. "Господ е над човешкия грях", каза Лъв XIV.

69-годишният папа припомни за своя предшественик от времето на Втората световна война, папа Пий XII, който след войната изразява желанието си никога повече да няма битки, отнемащи живота на толкова много хора.

През първите си 100 дни на поста Лъв XIV се постара да оздрави и разделенията, задълбочени по време на понтификата на Франциск, като отправяше послания за единство и избягваше спорове почти на всяка крачка, отбелязва АП.

Той спомена и предизвикателствата, създадени от изкуствения интелект още по време на аудиенция с кардиналите на 10 май - два дни след избирането му за папа. Обяснявайки какво го е вдъхновило да избере името Лъв XIV, той каза, че папа Лъв XIII през 1891 г. е разглеждал предизвикателствата пред света в контекста на Индустриалната революция. За изкуствения интелект каза, че има "огромен потенциал", но "въпреки това изисква отговорност, за да се гарантира, че може да се използва за доброто на всички и да бъде в полза на цялото човечество".

Августинец

Папа Лъв XIV направи очевидна и своята августинианска мирогледна система (за приятелство, гостоприемство и др.), пропита от писанията и визията на св. Августин. Той е известен теолог и философ, бил е епископ в Северна Африка през V век, като мисленето му е оформило основаването на Августинианския орден през 1244 г. Папата, със светско име Робърт Франсис Превост, влиза в този орден след завършване на колежа през 1977 г. и служи 12 години като негов международен лидер. През годините папата често цитира св. Августин в проповедите си и публичните си изявления.

Разлики

Лъв XIV тихо възстанови традиции, от които Франциск се беше отказал, с което успокои консерваторите, пише "Айриш Таймс". След избора му той се появи на балкона над площад "Свети Петър", облечен в червена моцета — традиционна наметка до лактите, от която Франциск се беше отказал в полза на по-просто бяло расо. Папата също така възстанови традицията да се оттегля в резиденцията Кастел Гандолфо през летните месеци, където жителите с радост го посрещнаха след 12-годишно прекъсване.

Традиционните папски апартаменти в Апостолическия дворец са неговото основно жилище, включващи частна трапезария, капела, библиотека, кабинет и спалня до прочутия прозорец за неделния Ангелус.

Срещите и достъпът до предстоятеля на Римокатолическата църква вече се управляват от личен секретар. "Живеейки в Санта Марта, Франциск се срещаше с хора по неофициален начин. Нямаше филтър, което понякога създаваше проблеми", спомня си Гаета. "Лъв XIV се връща към това, което преди беше нормално", добави той.

Особено внимание папата отделя на Курията, вътрешната администрация на Ватикана. Докато Франциск я критикуваше за клюкарстване и съперничество, Лъв XIV първо благодари за работата на служителите като пазители на "историческата памет" на Църквата: "Папите си отиват, Курията остава".

Интернет

В личния си живот той остава активен и запален по приложението УотсАп, отговаряйки на съобщения дори в три часа сутринта. Пример е поздравително съобщение до отец Анхел Пеня от Перу, което той получава всяка година на рождения му ден.

Макар Лъв XIV да се различава по характер от предшественика си, той демонстрира приемственост с ключовите цели на папа Франциск.

"Той следва стъпките на Франциск: грижа за духовността, грижа за бедните, грижа за лишените от права, грижа за работническата класа, грижа за медицината", отбелязаха анализатори.

Екология

Лъв XIV затвърди и наследството от Франциск в областта на екологията, като отслужи първата в историята меса, вдъхновена от екологичния начин на живот. Той продължи това наследство, като даде зелена светлина за превръщането на 430-хектарово поле северно от Рим в огромна соларна ферма, която трябва да генерира достатъчно електроенергия, за да задоволи нуждите на Ватикана и да го превърне в първата в света държава с нулеви въглеродни емисии.

Главата на Римокатолическата църква усъвършенства и правилата за финансова прозрачност, въведени от Франциск, и промени някои декрети, за да им придаде последователност и логика.

Но за разлика от Франциск той не дава никакви интервюта, в които да разкрива всичко, което прави, нито прави импровизирани коментари. Все още не е направил и никакви важни назначения, включително за заемане на старата му длъжност, нито е предприел големи пътувания.

Аржентинецът объркал младите

Мария Исабел Ибарсена Куарите, перуанска членка на католическа група, не спести, че папата аржентинец Франциск е объркал младите хора с подкрепата си за гей общността (ЛГБТК+) и одобрението си за благословии на еднополови двойки. "Такива жестове надхвърлят това, което се очаква от папата и което Църквата проповядва", смята тя. Лъв XIV от своя страна подчерта, че бракът е тайнство между мъж и жена.