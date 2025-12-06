К ато цяло според нумерологията декември ще бъде месец на светския живот, на празниците и забавленията. Всички сцени - музикални, театрални или политически, ще действат на пълни обороти, търговската активност ще е повишена, а проявите на хуманизъм и човеколюбие ще са по-забележими. Но под повърхността на тази празнична суматоха всичко ще ври и кипи, пише в празничната си прогноза за „Телеграф“ топнумерологът Ели Маринова. Според нейния анализ вниманието на обществото ще е насочено към работата на държавната администрация и органите на властта, към проблемите, свързани с икономиката и парите, с образованието и грамотността на населението, с качеството на живот и с работната заетост. Обикновените домакинства ще се стремят към разумно изразходване на средствата си и затова стремежът към подобряване на условията на живот ще е ясно откроен. Като цяло празниците за България ще са под числото 6, което предполага по-традиционен и патриархален тип честване на Коледа и ЧНГ.

А за да разберем какъв ще бъде декември за нас, нумероложката дава обща, но доста точна прогноза според числото на личния ни месец. То се изчислява по следния начин:

Първо - съберете числата на текущата календарна година – 2+0+2+5=9. Към получения резултат добавете сбора от своя ден и месец на раждане. Например, ако сте родени на 30 октомври, изчислението е следното: 30+10 (рожденият ден + месеца) + 9 (настоящата година) = 49. Накрая прибавете и числото на текущия календарен месец, тоест 12 за декември. Примерният резултат е: 49+12=61. При получаване на двуцифрен резултат се опростява до едноцифрен чрез ново сумиране на съставните му числа толкова пъти колкото е необходимо: 6+1=7. Така за човек, роден на 30 октомври, декември ще бъде 7-и личен месец и съответно може да се ориентира за близкото бъдеще по прогнозата под това число.

1-ви личен месец

За вас декември е много подходящ за поставяне на нови цели, за стартиране на нови проекти, за разумно планиране на бъдещи действия. Въпреки празничната атмосфера ще сте настроени на интелектуална и творческа вълна, ще сте амбицирани да докажете своите умения, знания и висока квалификация. С каквото и да се захванете, стремете се към съвършенство (или ще ви се наложи). Но когато започне някаква работа, постарайте се да прецените дали ще имате времето и търпението да я завършите в срок. Много е възможно да се появи и някакъв неочакван шанс за постигане на трудна цел. Има вероятност в последния момент да ви се наложи да предприемете пътуване по работа.

По отношение на празниците ще проявите инициатива за тяхното протичане по нов и различен начин. Възможно е да посрещнете Рождество или Нова година в нова и не съвсем обичайна обстановка или да приемете интересно пътуване. Подаръците ще са главно високотехнологични устройства; отдавна желани модерни машини и приспособления за майсторите; интересни и занимателни настолни игри и строители за децата и за тези, които са запазили детето в себе си.

2-ри личен месец

Декември ще е противоречив. От една страна ще имате възможност да си отдъхнете от натрупаното досега напрежение, но от друга ще търсите по-широко поле за изява, за да реализирате важен за вас проект и то в последния момент. И поради това често ще ви се налага да тъчете на два стана, образно казано. Покрай празничните мероприятия ще имате възможност за създаване на значими контакти и изгодни съюзи, позволяващи осъществяването на амбициозни проекти за в бъдеще. Възможно е да бъдете поканени като посредник или арбитър в някакъв спор или пък на вас да се наложи да потърсите посредник за решаване на важен за вас въпрос, да направите някакъв компромис. Времето е добро и за стартиране на ново обучение. С каквото и да се захванете, не прескачайте прага си на издръжливост. Празниците при мнозина от вас ще преминат в по-камерна и по-интимна, но изискана и романтична обстановка, което няма да ви попречи да се включите поне в една дарителска акция. Подходящите подаръци ще са по-скоро романтично-сантиментални-носталгични. Възможно е някои от тях да са във вид и на ценни колекционерски вещи.

3-ти личен месец

Там, където е постигната стабилност, ще има разцвет и оттук – усещането за удовлетворение ще ви съпътства през целия месец. Но все пак ще е добре да сте по-разумни по отношение на парите. Ще споделяте постиженията си с всички около вас и ще имате възможност да осъществявате плановете си, разчитайки на приятелства и полезни връзки. Ще сте творчески настроени или пък ще влагате творчество във всяка своя дейност. През целия декември ще се чувствате като на сцена, а някои от вас може да гастролирате на истинска такава и да се радвате на подкрепата на публиката. Празниците. Ще прекарвате времето си приятно, заобиколени от приятели, деца, цветя и домашни любимци. Ще имате време дори за любимото си хоби. Нумерологичният период вещае повече срещи с приятели, ще посещавате или ще организирате празнични мероприятия. Внимавайте обаче с изкушенията и съблазните, тъй като ще сте по-лесно податливи. Подаръците ще са много ефектни и интересни, често под формата „нищо, но от сърце, направено със собствените ми ръце“.

4-ти личен месец

Декември е изпълнен с поводи за празнуване, но вие ще сте много заети. Ще работите повечко, но ще се справяте с всичко без чужда помощ, като в същото време много хора ще търсят съветите, подкрепата и помощта ви. И още – мнозина ще се захванете да подреждате документите, личното и работното си пространство. Периодът изисква и да сложите в ред мислите и идеите си, а в този процес ще направите не едно и две ценни открития, включително и за личните и бизнес отношения. Въпреки повишената заетост е много възможно на някои от вас месецът да се стори скучен и еднообразен, а вие да се чувствате спънати и с ограничени възможности. Но и това си има положителна страна, защото ще ви накара да се замислите за промени и нови начинания още от началото на Новата година. Всъщност усещането за застой ще е малко измамно, защото в края на декември ще разберете, че през последните 3 месеца сте започнали да градите нещо, което ще ви донесе стабилност за в бъдеще. Празниците ще протекат в комфортна и традиционна, дори патриархална, топла и уютна обстановка, а подаръците ще са полезни и трайни, вдъхващи усещане за сигурност и материална стабилност. Ще е добре да контролирате качеството и количеството на напитките, особено на алкохолните.

5-и личен месец

Краят на 2025 г. ще е динамичен за вас. Това ще ви настрои на новаторска вълна и няма да ви свърта много на едно място. Ще се интересувате от всичко ново, авангардно и модерно, ще почувствате импулс за подновяване или дори промяна на средата, в която живеете и работите. За целта постоянно ще пробвате нови и различни неща, тоест ще сте склонни да правите всякакви експерименти. Това се отнася и за любовта, като тук обвързаните да внимават в картинката.

Ще търсите по-широко поле за изява и често ще си правите самореклама с цел да бъдете забелязани и оценени от близки или в работата. Празничният дух на месеца ще ви накара да почувствате прилив на енергия, да се почувствате по-млади, а това ще ви подтикне да се заемете с грижи за външния си вид, с шопинг. Възможно е и да се наложи да работите в по-динамична среда, с по-млади от вас хора. Празниците може да протекат по доста различен от обичайния начин, тоест всеки от тях да посрещнете на различно място или пък да предприемете едно интересно и различно от досегашните ви пътешествия. Възможно е дори да избързате с размяната на подаръците, които за разлика от динамиката ще имат определено романтичен и носталгичен характер в духа на старото добро време. Дори тези за децата. Ще е добре през остатъка от декември да внимавате и да не се поддавате на изкушения и съблазни, за които може да платите висока цена през януари.

6-и личен месец

Периодът може да се окаже доста напрегнат, а очакванията към вас за прояви на отговорност, дори себеотрицание ще са сериозни. Освен това самите вие ще се ангажирате с много и то отговорни задачи, не само ваши, изпълнението на които им ще изисква пълното ви внимание. Това обаче от своя страна може да предизвика ропот и недоволство, дори обвинения към вас в неотзивчивост. Но ако започнете да угаждате на всички около себе си, няма да успеете да свършите нещо полезно. През цялото време ще се занимавате с няколко неща наведнъж. Периодът е удачен за изясняването статута на материални активи и недвижима собственост, за организиране на представителни мероприятия, за занимания с логистика в личен и служебен план. Каквото и да се случва, за добро или не чак толкова, ще се радвате на вниманието на околните. Възможно е да се сдобиете с ценна придобивка за дома. А при някои в орбитата на числото не е изключено да проплаче нов член на семейството.

Празниците ще протекат в уютна, комфортна и класическа семейна обстановка, навън или у дома. Подаръците също ще са класически, стойностни, дори луксозни и за дълготрайна употреба.

7-и личен месец

Месецът за вас няма да е много лесен, но затова ще е интересен. Възможно е да предприемете пътуване по работа; да разкриете загадка, да разбулите тайна; да водите преговори или да се включите в някакъв пазарлък; да имате неочаквана печалба или да ви се наложи да се справяте с неочаквана загуба. Задачите ви ще са свързани главно със земята, природата и сигурността или с производство на материални блага. Когато става въпрос за материални ангажименти, ще се наложи да доказвате своя прагматизъм и добрата си ориентация кога какво и как е най-добре да се направи, което ще ви направи невероятно ефективни. Изгледите да успеете да организирате празниците перфектно са доста добри. Обстановката ще е задушевна, дори приказна, независимо дали това ще се случва у дома, зад граница или във вид на интересно пътешествие. Подаръците ще са ефектни и стилни, дори мистични и приказни и всеки от тях ще крие по една изненада. Възможно е и Госпожа съдбата да ви сюрпризира приятно с нещо, за което сте мечтали отдавна.

8-и личен месец

Месецът ще е напрегнат, а всичко, с което се захванете или което ви се случи, ще е в по-голям мащаб, увеличено като през съдбовна лупа и доброто и лошото. В същото време ще е необходимо да не пренебрегвате дреболиите и детайлите, като не е желателно да затъвате в прояви на дребнавост. За щастие в генерален план ще имате прилив на сили и енергия, което ще бъде гаранция за постигане на успехи в декемврийските задачи.

Идните дни ще работите много. Използвайте силата и смелостта си, за да се преборите за правата и изгодата си, да наложите по подходящ начин личността си. Някои от вас ще решавате задачи, свързани със строителство, транспорт или търговия, други ще осъществите далечно пътуване, а трети ще се занимавате със съдебни дела и процедури. Периодът ще предостави още шансове за повишение на заплатата или пък за получаване на солиден бонус.

Що касае празниците, те ще бъдат организирани перфектно и ще протекат блестящо в престижна и луксозна, но не особено задушевна обстановка. В синхрон с енергийната вибрация на числото ще са и наздравиците за ЧНГ зад граница. Подаръците ще са ефектни и скъпи и дано някой да не се почувства притеснен от тази манифестация на престиж.

9-и личен месец

На мнозина от вас декември ще донесе усещането за постигната финансова и материална стабилност, но е добре да внимавате, защото в някои отношения това усещане може да се окаже подвеждащо.

Реално или виртуално ще се срещате и ще работите с много и различни хора, като с всеки от тях ще е необходимо да намерите общ език. Възможно е да пътувате по работа, дори зад граница, да се захванете с някаква необичайна дейност или да ви се наложи да си направите някаква равносметка, свързана със събитие, което в миналото не е било изяснено. Със сигурност ще има някои напрегнати ситуации, разногласия на работа или в дома ви, но избягвайте да драматизирате излишно.

Тъй като месечната ви настройка в генерален план ще бъде на алтруисти, е много удачно по празниците да организирате или да се включите в някакво дарителско мероприятие. Самата Коледа, Рождество и ЧНГ ще протекат интересно и в не съвсем обичайна обстановка. При някои от вас са възможни промени за добро или по-различен сценарий от предварително подготвения. Подаръците също ще бъдат нестандартни, но много интересни и вълнуващи въображението.