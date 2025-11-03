П ревърналият се в нарицателно име за лош късмет и карък Марко Тотев не е измислен, а е реален образ.

Такъв човек е съществувал и бил един от най-уважаваните жители на Търново: съдия, адвокат и депутат. За живота му разказва в книгата си „Познатият и непознат Марко Тотев“ уредникът в Регионалния исторически музей – В. Търново Катя Митова-Ганева. В книгата са публикувани различни повече или по-малко известни истории и анекдоти за адвоката неудачник. Описан е целият му живот и професионален път.

Биография

Марко Тотев Петков е роден в 1858 г. Баща му има хан в Търново. Оттам е и първата каръшка история на Марко – ханът изгорял до основи от паднали фойерверки за тържеството за коронясването на княз Батенберг през 1879 г. Марко, след като се изучил, след Освобождението е назначен за началник на канцеларията на руския губернатор в Търново. Има близо 60-годишен юридически стаж, 44 години като адвокат, останалите като съдия в Търново и Ловеч. Инспектор към Министерството на правосъдието. Един от създателите на съдебната система в следосвобожденска България, чиито пледоарии са включени в учебниците по право.

Твърди се, че този печат е принадлежал на Марко Тотев.

Легенди

Според градските легенди през цялата си кариера той няма нито едно загубено дело. Наред с това търновецът се занимава активно и с политика. Приятел е на министър-председателя Стефан Стамболов и е избран за депутат от неговата партия в Четвъртото обикновено народно събрание, заседавало през 1884-86 г. в Търново и София. Заедно с колегите си Марко Тотев е от първите български депутати, които пристъпват прага на построената специално за българския парламент сграда, в която доскоро заседаваха и сегашните ни депутати. Награден е с два ордена за вярна служба към отечеството. Той бил изключително педантичен и държал всичко да бъде изпипано и направено както трябва. Той осъжда тогавашното народно събрание заради това, че буквата „й“ в приетия Закон за обезщетяване на учителите не била изписана правилно, като това променяло смисъла на изречението.

Страсти

Като всеки човек, Марко Тотев също имал своите тайни страсти. Една от тях е към хaзарта и играта на карти със залагания. Сред най-големите му проигравания била загубата на семейната воденица на края на Търново. С тази страст е свързана историята, която се разказва в Търново като легенда вече повече от век. Смята се, че именно тя го превръща и в символ на каръщината. Един ден Марко Тотев сяда да поиграе покер в кафене в старата част на старата столица. Играта му върви и при поредното раздаване му се пада „златната комбинация“ – кент флъш роял, най-силната в играта (поредица от последователни карти от десетка до асо от купи). Точно в момента преди Марко да обяви ръката си и да вземе парите на останалите, по улицата се чува конски тропот. Партньорите му хвърлят картите на масата и излизат навън да видят какво става. Оказва се, че по улицата минава погребална процесия. Когато се връщат обратно на масата, разбира се, никой не вярва на Марко, че не е нагласил кралската кента. Тогава, огорчен, той изрича знаменитите думи за себе си, които се превръщат в крилата фраза: „Ех, на Марко Тотев все тъй ще му се случи“. Сред другите крилати лафове на адвоката били: „Аз на Марко Тотев само файтоните не мога да платя“ и „Като изляза от къщи и парите сами тръгват след мене“.

Авторката на книгата Катя Митова-Ганева за пръв път се „сблъскала“ с героя на книгата си през 2007 г., когато историческият музей подготвял изложба за него. Днес музеят притежава адвокатската чанта на Марко Тотев заедно с негови снимки и различни документи. Сред тях е и Регистър на Великотърновската адвокатска колегия, в който под № 1 е вписан именно Марко Тотев.

Некрологът на Марко Тотев

Лошият късмет го следвал и след смъртта

Знаменитият юрист е женен за Поликсения Кабакчиева, с която имат двама синове, Георги и Никола, които се отдават на военна кариера и достигат до генералски чинове. Юристът и общественик Марко Тотев умира на 26 юли 1936 г. в София. Оказва се, че каръкът не го оставя и след смъртта му. Няколко години по-късно в гроба на адвоката без разрешението на близките му бил погребан друг човек. Роднините на бай Марко обаче завеждат съдебно дело, което след месеци протакания спечелват. След като произнася решението си, съдията изрича: „Ех, бай Марко, то на тебе все така ще ти се случи“.

Иван Първанов