М ного хора категорично заявяват, че не ядат рибена супа. Черпим всички тях с купичка от нашата. След като я опитат, ще променят мнението си, в това сме сигурни. Защото е вкусна, добре подправена и с два от любимите ни видове сладководна риба – бяла и сом, отбелязват от matekitchen.com. Тайната на добрата рибена супа отдавна не е тайна. Трябва ви хубав бульон, за който можете да ползвате остатъци от ястие с риба или пък дребни рибки. Той дава плътност на супата. Ако я направите с вода, ще бъде блудкава и безвкусна – независимо колко подправки ще сложите след това. Трябват ви и поне два вида риба. Рибарите казват, че трябва да са поне три, но когато имаме добра основа от бульона, може да ги намалим на два. Става не по-малко апетитна, както ще се убедите сами. Разбира се, правилната подправка е девесил.

Рибена чорба с домати

Необходими продукти:

За бульона:

0,5 кг набор за рибена супа – глави и опашки

1 глава лук

1 морков

3-4 дафинови листа

2 л вода

сол на вкус

За супата:

350 г филе сом

350 г филе бяла риба

1 глава лук

1 морков

3-4 картофа

2 домата

1 с.л. суха целина

1 с.л. девесил

1/2 с.л. сух магданоз

1/2 ч.л. сух чесън

сол на вкус

черен пипер на вкус

Начин на приготвяне:

За бульона в тенджера налейте водата и сложете моркова и лука, нарязани на едро, дафиновия лист и перките от рибата. След като заври, отстранете пяната и посолете на вкус. След като бульонът поври 35-40 минути, извадете рибните остатъци и зеленчуците и го прецедете.

За супата сложете прецедения бульон на котлона и ако е нужно, долейте вода. В него прибавете нарязания на ситно лук, нарязаните на колелца моркови и обелените и нарязани на кубчета картофи. Оставете супата да ври до полуготовност на картофите, след което прибавете настърганите или нарязани на ситно домати, на които сте отстранили люспите. Овкусете с всички подправки и оставете да ври, а през това време нарежете рибата на кубчета. Сложете и рибата в тенджерата, оставете да поври 10-12 минути и оттеглете от котлона.

