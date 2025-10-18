В одата може да мокри, но на практика самата тя не е мокра, твърдят учените и това са от най-интересните факти.

Въпросът всъщност е и леко философски. Това е така, защото повечето учени определят влажността като способността на течността да поддържа контакт с твърда повърхност, което означава, че самата вода не е мокра, но може да намокри други предмети. Обаче се появява едно „но“, твърдят от научния отдел на BBC. Ако дефинираме мокрото като „направено от течност или влага“, както правят някои, тогава водата и всички други течности могат да се считат тотално за мокри.

Животни

Повечето хора галят котките по грешен начин, твърдят британски изследователи. Проучванията им показват, че котките често търпят това само заради храната и вниманието. Най-правилните места за галене са под брадичката, бузите и основата на ушите. Най-лошите са коремът и основата на опашката – докоснете ги там и е по-вероятно да ги раздразните, отколкото да ги привържете към себе си.

Всеизвестен е американски експеримент, при който пиле е живяло 18 месеца без глава. Нещастното пилето е наречено Майк и се е подвизавало през 40-те години на миналия век в САЩ. То оцеляло, тъй като югуларната му вена и по-голямата част от мозъчния му ствол били оставени почти непокътнати, което гарантирало, че мозъчната му функция е достатъчна за оцеляване. В повечето случаи обезглавеното пиле умира за минути.

На 10 септември 1945 г. Лойд Олсен и съпругата му Клара колят пилета във фермата си във Фруита, Колорадо. Олсен обезглавява птиците, а съпругата му ги почиства. Но едно от закланите петдесетина пилета от Олсен в този ден не се е държало като останалите. То станало и ходело насам-натам. Пилето ритало и дори тичало, без да спира. Оживяло и на следващия ден, което изненадало фермера. Отишъл на пазара и започнал да показва петлето без глава като атракция. А след това отиват в Солт Лейк Сити и Университета на щата Юта, където пилето било подложено на редица тестове. Университетски учени хирургически отстранили главите на много други пилета, за да видят дали някое от тях ще оцелее. Тогава в списание Life излиза историята на Чудото Майк, Безглавото пиле - както вече го наричали. И тръгнали на обиколка из Щатите, като навсякъде ги преследвали тълпи – едните се дивели на чудото на природата, други сравнявали фермерите с нацистите и техните зловещи експерименти. Докато след 18 месеца стигнали до Финикс, където пилето умряло.

Майк е бил хранен с течна храна и вода, които Олсенови са му капвали директно в хранопровода. Друга жизненоважна телесна функция, с която са му помагали, е била изчистването на слузта от гърлото му. Хранели са го с капкомер и са му прочиствали гърлото със спринцовка.

Мирис

Кометите миришат на развалени яйца. А освен това също урина, горящи кибритени клечки и бадеми – в зависимост коя съставка преобладава. В състава на кометата 67P/Churyumove-Gerasimenko са открити следи от сероводород, амоняк, серен диоксид и циановодород. През 2016 г. дори са поръчани рекламни картички, носещи острия аромат на комета.

Друг любопитен факт твърди, че всъщност верижните триони са изобретени да подпомагат проблемните раждания. Разработени са в Шотландия в края на 18 век, за да подпомогнат и ускорят процеса на симфизиотомия (разширяване на срамния хрущял) и отстраняване на кост, засегната от заболявания, по време на раждането. Едва в началото на 20 век започваме да използваме верижни триони за рязане на дърва.

Британски учени са провели много задълбочено изследване на футболните отбори на Острова и установили, че носещите червени екипи играят по-добре. Цветът на дрехите ви може да повлияе на това как сте възприемани от другите и да промени начина, по който се чувствате. Преглед на футболните мачове през последните 55 години показа, че отборите в червено постоянно играят по-добре в домакинските си мачове от отборите с който и да е друг цвят. Това се дължи на отделяния допамин, който е невростимулатор. Носещите червени дрехи отделят повече допамин и затова имат с една идея по-добро представяне от другите цветове. Ако го приложим към нашата географска ширина, то с майтап може да кажем, че когато Левски бие ЦСКА, това означава, че всъщност се е представил два пъти по-добре. Същото изследване по британски доказва и това, че облечените в червено или черно, независимо от пола, са по-привлекателни, отколкото в който и да е друг цвят.

Установено е още, че зеленият цвят предизвиква чувство на релаксация, вероятно защото ни напомня за природата.

Хора

Друго изследване пък доказва как подписът може да разкрие черти на личността. Проучване от 2016 г. твърди, че сред мъжете по-големият подпис корелира с по-висока социална самоувереност, а сред жените по-големият подпис се свързва с нарцистични черти.

Известно е, че глухите хора използват жестомимичен език и насън. Така 71-годишен мъж с разстройство на бързото движение на очите и тежко увреждане на слуха е изследван в продължение на много нощи. И всяка една той използвал жестомимичния език и насън. По този начин изследователите успяват да добият представа какво е сънувал, благодарение на тези знаци. А след това му назначили и съответното лечение.