А вторът на фентъзи трилъра „Изпитанието на Розара“ Никола Чалъков ни зарадва с нов вълнуващ роман – „Спасителката на кръга“ (издателство „Слънце“).

В него талантливият писател разказва увлекателно приказката за пътуването на младата магьосница Розара през Трите морета в Южните земи – слънчеви, топли, цветни, но изпълнени с интриги и борба за власт. Розара и приятелите й се забъркват в местната политика. Страната е на ръба на гражданска война. Ще успее ли Розара да подкрепи бунтовниците. От Тирилия пристигат лоши вести – северните кланове са се обединили и са започнали война. Как Розара ще се върне бързо, за да помогне?

В същото време Кръгът на лунната светлина е изпратил огнената магьосница Игнис на север с мисия да намери момиче с магическа дарба. Тя става свидетелка на обединението на северните кланове – войнствени, храбри и мъжествени, те често застрашават земите на Тирилия с набезите си, но сега обединението им ще доведе до голяма война. Ще може ли Игнис да им попречи и коя ще е спасителката на Кръга?

На фона на тези приключения и драматични събития се ражда любовта между Розара и Стейнар, който е продаден като роб в Южните земи, но е северняк и ще се върне, за да стане вожд на клана си. Ще издържи ли тяхната любов?

В новия роман „Спасителката на Кръга“ Никола Чалъков продължава с характерния си ненатрапчив стил да води читателите през морални дилеми, вълнуващи магии, приключения и драматични събития. Разказани увлекателно и с красив български език, сцените се редуват като на филм. Човешки и въздействащи, умело създадените герои живеят със своите копнежи, стремежи, любови, триумфи, провали и вълнуващи съдби в омагьосващ фентъзи свят, едновременно въображаем и реален.

С културен и изискан стил авторът използва и развива богатството и красотата на българския език. Романите му са истинска съкровищница от хрумвания, неочаквани обрати на въображението, напрежение и обрати в сюжета. Талантът му на разказвач проличава и в диалозите между героите – културни, интелигентни, на места изпълнени с лек приятен хумор. Всичко това прави четенето на книгата изискано удоволствие, подчертават от издателство „Слънце”, а феновете на Розара могат само да потвърдят.

Никола Чалъков е роден в София през 1981 г. Завършил е висше образование в Нов български университет – английска и френска филология; магистър по американистика и британистика. Магистър по национална сигурност от Академията на МВР. Превежда професионално от английски и френски език.

Като писател неговите творчески интереси са фокусирани върху фентъзи прозата. Чалъков е автор на романите „Железният скиптър“ (2000), „Изпитанието на Розара“ (изд. „Парадокс“, 2019; изд. „Слънце“, 2024) и „Спасителката на Кръга“ (изд. „Слънце“, 2025), и на сборник с разкази „Кръгът на лунната светлина“ (изд. „Парадокс“, 2021). През 2021 г. авторът е номиниран за наградата на Националния литературен конкурс „Албена 2021“ за разказа „Магическа дарба“.

През 2022 г. разказът „Изгнаникът“ на Никола Чалъков излиза на английски език във фентъзи антологията Fable of Redemption Reclaimed на американското издателство Of Metal and Magic Publishing.

Издържан в най-добрите традиции на жанра, още с излизането си на българския пазар романът „Изпитанието на Розара“ спечели читателите и се утвърди като един от най-успешните български фентъзи романи. През 2024 г. той излиза от печат в САЩ под заглавие Rozara`s Trial, публикуван от американското издателство Of Metal and Magic Publishing. Авторът е и преводач на английския текст. Издаването на романа на Никола Чалъков на английски език в САЩ е признание както за автора, така и за съвременната българска литература. Американските издателства харесват и отбелязват характерния му ненатрапчив стил и майсторството му на разказвач на вълнуващи истории.

Кристи Красимирова