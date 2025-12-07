Овен – Седмица жезли

Смелост

През този период спътници ще ви бъдат смелостта, силата, доблестта. Ще полагате големи усилия, но резултатите за съжаление ще бъдат малки. Трябва да имате много кураж при решаването на проблемите. Трябва да използвате по-агресивен подход за това. Отстоявайте позициите си, застанете срещу мнозинството въпреки съпротивата, която усещате. Бъдете верни на себе си, каквото и да се случи, независимо от обстоятелствата. Предстои ви напредък.

Телец – Глупакът

Начало

Ентусиазмът, с който пристъпвате, дава началото на даден проект или идея. Предстоят ви нови преживявания, разширяване на хоризонтите, избистряне на целите и идеите ви. Не осъзнавате съществуването на спънки, пристъпвате с огромен оптимизъм. Неопитността и безстрашният ви подход могат да ви бъдат от полза. Вдъхновявате околните с енергичността си.

Близнаци – Колесницата

Сила на волята

Необходими са голямо усилие и твърдост от ваша страна. Осъзнайте, че притежавате възможност да мобилизирате своята воля за поразителни резултати. Дайте си сметка дали целта ви наистина заслужава вашите усилия. Очакват ви издигане и успех, но не се главозамайвайте. Дръжте егото си под контрол. Престанете да се опитвате да държите всички и всичко под контрол.

Рак – Деветка жезли

Мощ

Голяма сила, вътрешна твърдост, добре укрепена позиция - това са само някои от нещата, които са важни за вас през този период. Изпитвате чувство за сигурност, осъзнавате как сега е най-точното време за почивка. Вярвате в победата, независимо от моментната ситуация, изчаквате следващото начинание и следващото предизвикателство, които ще ви предложи съдбата.

Лъв – Майка на чашите

Майчинство

През този период ще изпитате истинска и божествена Любов. Самите вие ще сте източник на тази любов. Ще трябва да се грижите за майка си или за вашето дете, което по една или друга причина през този период трябва да е близо до вас. Със сигурност няма да се почувствате обременени, напротив, ще усетите, че сте нужни, ценени, уважавани и полезни за най-близките си.

Дева – Седмица чаши

Илюзия за успех

Силни и противоречиви желания ще ви обхванат през този период. Необходимо е фантазиите ви да станат по-практични. Положете повече усилия, за да се превърнат надеждите и желанията ви в нещо повече от празни мечти. Въвлечени сте в странна ситуация, чувствате се дезориентирани и объркани. Внимавайте с наркотиците и алкохола през този период.

Везни – Майка на мечовете

Мистерия

Външно изглеждате силни и балансирани. Използвате интелекта си, за да разбиете илюзиите на другите. Намирате се на върха на интелектуалните си способности. Вашето проникновение смайва околните, въпреки това изглеждате унили и угнетени. Добър период за психолози, дипломати и социални служители.

Скорпион – Висшата жрица

Медитация

През този период търсите наставления и знания. Вдъхновени сте и ви връхлитат вълни от мъдрост, които оказват благотворно влияние на всяко творческо, артистично, езотерично или научно начинание. Разчитайте на себе си и собствените ви сили. Съзнанието ви става по-възприемчиво. Чрез медитация ще получите нови отговори на вашите въпроси.

Стрелец – Смърт

Завършек

Период на радикална промяна. Старото умира, идва нещо ново. Пътят напред, пред вас, се разчиства. Промяната е неизбежна и задължителна, дори и да не я искате. Не се обвързвайте с каквото и да е, нещата не са вечни. Това е период на трансформация за вас и освобождението винаги идва, независимо дали го желаете.

Козирог – Дъщеря на жезлите

Лукс

Настъпва период на неочаквани придобивки за всички. Получавате неща, за които доскоро само сте мечтали и сте мислили, че са недостижими за вас. Красотата и луксът вече не са така далечни и можете да усетите, че все повече се приближавате към тях. Ще трябва още малко време, за да се насладите напълно на даровете на Вселената. Мислите и действията ви обаче все повече ще ви приближават към така желания от вас лукс.

Водолей – Кулата

Разрушение

Не обръщате внимание на предупрежденията. Обзело ви е лъжливо чувство за безопасност. В резултат на напрежението вярата ви се разпада. Изправяте се срещу собствените си страхове, повече не можете да отричате истината. Изоставят ви - връзките ви се дестабилизират. Околните изгубват доверие във вас. Пазете се и внимавайте през този период за неочаквани травми или финансови загуби.

Риби – Осмица жезли

Скорост

Продуктивно и позитивно използване на уменията. Съсредоточете енергията си в работата. Време е за усвояване на нови умения или занаят. Полагате упорит труд в дейност, която ви носи задоволство и нови постижения. Наслаждавате се на работата си и постигнатите успехи. Впрегнете силите си в учението или усвояването на нови познания. Добре е през този период да се запишете да учите нещо ново, което ще ви бъде полезно в бъдеще и ще ви носи благоприятни резултати.