Овен – Шестица чаши

Щастие

През този период ще изпитвате удовлетворение от добре свършената работа. Често ще поглеждате към щастливото минало, изпълнено с истински приятелства и контакти. Ще имате възможност да възродите много от тези стари връзки и приятелства. Ще се радвате на добри взаимоотношения с тях и за в бъдеще. Копнежът за успех, който ви е обзел през този период, е много силен. Трябва да сте спокойни и уверени в себе си. Всичките ви мечти ще се материализират в практически резултати. Прекрасен период за всички вас.

Телец – Син на камъните

Застъпник

През този период небесата ще изливат своята положителна енергия над всички вас. Ще трябва да бъдете благородни, практични и търпеливи. Ще постигате успехи в резултат на упорита работа. Бъдете съпричастни към страданието на околните, проявете загриженост и състрадание. Само така ще може да се усъвършенствате, а оттам и обществото ще стане друго. Защитавайте справедливостта и истината, искрено вярвайте, че нещата и хората могат да се променят към по-добро.

Близнаци – Осмица камъни

Познание

Подходете към нещата разумно и направете интелигентен избор. Потърсете отговора на вашите въпроси в древната мъдрост. Вгледайте се по-внимателно в нещата, вложете страст и емоции. Използвайте всички ресурси, с които разполагате, за да успеете. За някои от вас това ще е период на учение и придобиване на нови знания. Ще бъдете творчески гений с отлични умения, ерудиция и скромност.

Рак – Петица жезли

Поражение

През този период ще има много противопоставящи се сили и енергии около вас. Предизвикателствата към вашия авторитет и личност ще бъдат огромни. Съревнование, съперничество, борба, красноречие и дебати ще ви съпътстват и ще се опитват да ви изместят от пътя ви. Ще бъдете в непрекъснат конфликт с околните и ще трябва да отстоявате позициите си. Ще се създадат много естествени врагове, които ще търсят надмощие над вас. За да оцелеете в тези битки, трябва да пришпорите нещата в рамките на възможното. Трябва да постигнете и реализирате идеите си, без да влагате усилие.

Лъв – Баща на чашите

Бащинство

През този период ще трябва да мислим първо за себе си, а после за всички останали. Сега е период, в който трябва да бъдем идеалисти. Използвайте всеки случай да бъдете в светлината на прожекторите. Нека хората около вас да ви възхваляват, защото го заслужавате заради вашите постижения. Обърнете особено внимание на любовта - бъдете добри любовници. Недейте да пресмятате толкова какво получавате и какво не. Не крийте своите чувства, а просто покажете на половинката си, че ще преминете през всякакви изпитания, за да сте заедно.

Дева – Магьосникът

Трансмутация

Притежавате увереност, необходима, за да поемате рискове и да дадете насока на съдбата си. Трансформирате задачите и живота си към по-добро във всичко. Проявявате остър интелект, оригиналност и развито въображение. Всичко ще ви се случва като че ли от само себе си. Оказвате влияние на околните и ги вдъхновявате да постигнат най-доброто. Владеете изкуството на промяната, познанието и творчеството. Прекрасен период за всички вас.

Везни – Двойка чаши

Любов

Много страст, любов, единство и хармония ни очакват през този период. Много от вас ще открият сродната си душа. Ще имате възможност за нова романтична връзка или приятелство, перфектни любовни взаимоотношения. Ще се чувствате обсебени от любовта. Сега е времето за по-дълбоко обвързване и поемане на отговорности и задължения. Ще осъществите разбирателство, сътрудничество и партньорство - не само в любовен план и това ще ви донесе нови идеи и възможности. Много подходящ период за годеж или брак.

Скорпион – Деветка камъни

Материална придобивка

Здравето се подобрява. Жизненото равнище се вдига. Стабилност и сигурност изпълват живота ви. Проявявате предвидливост в бизнеса. Заздравявате своята връзка със земята и природата. Постигате целите си, чувствате се горди от това. Животът е прекрасен!

Стрелец – Четворка жезли

Перфектност

Изпипвайте всичко до последния детайл. Обръщайте внимание и на най-малките подробности, за да не съжалявате после. Бъдете перфектни - както в облеклото, така и в работата си. Само така ще имате успех и ще се доберете до повишението, което отдавна ви чака и сте заслужили със своята всеотдайност и себераздаване на всички нива. Бъдете спокойни, позитивни и уверени. Не разрешавайте на никого да ви обвини в немарливост и незаинтересованост. Бъдете перфектни!

Козирог – Асо жезли

Страсти

Това е период на силни страсти. Започва ново начало за вас. Ще се раждат нови идеи, предстоят ви нови начинания. Това е времето, в което да започнем всичко. Тук и сега! Ще се чувствате сякаш някой отвътре ви възпламенява и ви дава енергия за действие. Авантюри, любов, секс, жизненост и надделяваща сила ще ви съпътстват през този период. Внимавайте обаче с агресията, която също ще бъде много силна. Дръжте я под контрол.

Водолей – Жрецът

Традиция

През този период ще имате възможност да покажете лидерските си качества. Придържайте се стриктно към традициите, макар и те да са отживели времето си. Спазвайте стриктно всички процедури, ако заемате висок пост. Служете и помагайте на останалите, които търсят мъдростта ви и се нуждаят от вашето познание. Някой, който заема висок пост, може да ви помогне в дадена ситуация. Възползвайте се да впрегнете вашите сили и познания в полза на околните. За много от вас периодът е подходящ за нова връзка или женитба.

Риби – Императорът

Създаване

Период, в който управление, власт, авторитети и всякакви теми, свързани с правната страна на нещата, ще имат превес във вашия живот. Ако вече сте постигнали нещата, които искате, сега идва времето, в което ще трябва да си извадите всички необходими документи и разрешителни, за да сте спокойни и чисти пред закона. През този период е нужно човек да вземе важно решение, да се лиши от нещо, да спре да се опитва да успее в дадена посока. Ако сте започнали частен бизнес и нещата не вървят особено добре, сега е времето да разберете, че само затъвате и е по-добре да спрете. За тези, които са безработни: периодът ще е благоприятен да си намерят работа. Изобщо фокусът през този период е върху професионалния път.