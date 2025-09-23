В енера и елементът Въздух дават сили на Везните, хармония, дипломатичност и справедливост.

Те често действат като миротворци и ценят красотата, изкуството и дълбоките взаимоотношения. Но с присъщата на всяка въздушна зодия лекота могат бързо и лесно да изгубят баланса и да насочат сили далеч от така желаната златна среда.

Управител

Везните са зодия, обхващаща родените между 23 септември и 22 октомври включително управлявани от планетата Венера и асоциирани с въздушната стихия. (Слънцето се намира в съзвездие Везни от 31 октомври до 22 ноември и затова не трябва директно да се бърка със зодията.) Те са известни със своя стремеж към баланс, хармония, справедливост, като често действат като миротворци и ценят красотата, изкуството и дълбоките взаимоотношения.

Символ на зодията е везната, носена от богинята на справедливостта и правосъдието Темида, представяща баланс и справедливост.

В наши дни Везни е седмата поред зодия. Тя е подчинена на елемента Въздух и е негов кардинален знак, другите от този зодиакален триъгълник са Близнаци и Водолей – знаците, с които Везни най-лесно се съчетават на всички равнища.

Везни са от 23 септември до 22 октомври и така стават седмият поред знак в съвременния зодиак. Знакът Везни астрологично се управлява от планетата Венера, екзалтацията е при Сатурн, а изгнанието е в Марс, а Слънцето е в падение.

Управляващата планета Венера в астрологията се асоциира в няколко направления, най-вече с любов, красота и хармония, а също с чувство към финансите.

Венера предопределя интереса към красота и изтънченост, любов и хармония, понятия за морал, етика и естетика. Планетата влияе на Везни върху желанията, предизвиква чувство за нужда от лукс. Балансът е важен за Везни, а Венера е символ на хармонията. Планетата винаги е била свързвана с любовта. Везни следват стъпките на своята покровителка. Но трябва да се има предвид, че те възприемат любовта като такава по доста общ начин. Обичат да изглеждат добре, ако е възможно, лесно могат да си позволят да отидат в скъп ресторант в скъп тоалет. В същото време отношението им към материалните блага е променливо.

Везните, макар и рядко, могат да бъдат много чувствителни и направо ревниви към всички свои вещи, бижута, всякакви материални ценности в продължение на години, а след това в един момент да решат, че всичко това е безполезен боклук и да го изхвърлят. В повечето случаи Везните ценят предметите, особено тези, които им носят радост само с външния си вид. Везните невинаги, но понякога подчертано са много нерешителни, подозрителни и често съмняващи се в най-различни неща.

Дълбоко

Под влияние на планетата Венера астрологичният знак Везни става още по-подозрителен. Всъщност всички Везни имат особен външен вид. Не е въпросът, че са просто физически привлекателни, а че вътрешната им хармония се проявява и външно. Зодия Везни има силно изразена тъмна и светла страна, което е от основните й характеристики.

И ако може да се направи сравнение със сагата „Междузвездни войни“, то в тази зодия щеше да гъмжи от превъзходни джедаи, защото са постигнали мир между тъмната и светлата страна на душата си – между демона и ангела в нея.

Но в действителност наред с Близнаци и донякъде Рак зодия Везни проявява силен двойствен характер. Обикновено, родените под знака на Везни са обаятелни и дружелюбни, трудно се обиждат за дребни неща и по всякакъв начин се стремят да не причинят нещастие на близките си, като гледат винаги да им угодят. Имат силно развита интуиция. Характерът им е весел и открит за общувания.

Но наред с тези светли страни Везните често проявяват противоречивата си природа и лесно могат да се превърнат от хрисими ангелчета в истински чудовища. Тъмната им страна е толкова неприветлива, колко примамлива изглежда светлата. Лесно стават капризни, нервни и направо зли. Често рискуват да загубят и всичките си приятели за сметка на това да покажат цялата лошотия на характера си. Не е рядко явление в душата на Везни ангелът и демонът да живеят хармонично и понякога е въпрос на големи усилия злото да бъде потиснато, но стане ли веднъж, наистина е скрито надълбоко.

Баланс

Може би повече от всяка друга зодия, то Везни често губят балансът, който така им е присъщ. Астрологично се смята, че Везни също е зодия на непостоянството и в живота. Лесно сменят настроенията и решенията. От активност и неуморимост бързо преминават към пълна апатия, когато нищо на света не може да ги заинтригува и увлече.

Звездите предричат на родените под знака на Везните да са любители на познанието и книгите. Астрологично представителите на тази зодия имат склонност към четенето, макар и невинаги. При това могат да четат всякаква литература. Дори тази, която се струва изключително скучна на останалите, за тях може да е най-примамливото четиво на света.

Въпреки непостоянството на характера си Везните изглеждат удивително рационални в живота. Те наистина са способни да вземат добре премерени решения. От друга страна, даже без да подозират, Везните лесно попадат под влиянието на обкръжаващите ги и се стремят да правят неща, които другите очакват от тях, но не са им на сърце. И въпреки собствената си интуиция, те често предпочитат да не й се доверят, а да действат спрямо общественото мнение. Понякога се случва да пренебрегват и най-близките си заради влиянието на околните, даже непознати могат да им повлияят повече от семейството. За Везните е важно да бъдат харесвани от другите. Тези от зодията, които си дадат сметка, че характерът им е непостоянен, могат лесно да преодолеят негативите на неуравновесеното си поведение и само да спечелят от това и да се предпазят от грешки.

Стихия

Въздушната стихия придава на Везните обективност и интелектуална любознателност, смятат астролозите. Въздушните знаци са активни мислители, дейни и умни. Везните принадлежат към знаците на кардиналния кръст (заедно с Овен, Рак и Козирог). Времето им се пада в началото на есента, което дарява Везните с възможност да проявят лидерски качества. Те са интелектуалци, обичат да критикуват (не колкото Девите, но напълно достатъчно). Везните са известни със способността си да вземат справедливи решения (невинаги, но в повечето случаи), въпреки че често им отнема много време, за да направят избор, защото е важно за тях да претеглят всички плюсове и минуси и да не сгрешат. За Везните е много важно комуникацията да е максимално учтива и тактична. Малко неща изкарват Везните от релсите повече от грубостта или поне това, което сметнат, че е грубо спрямо тях.

Въздухът е определящата стихия на този знак. Той дарява на характера им непостоянство, но и трудна уловимост на точните определения. По природа Везните не обичат да се доверяват на никого, а някои от представителите на тази зодия не се доверяват и на себе си, което им създава огромни проблеми. Често предпочитат да стоят в сенките и да не са на показ. От тях стават прекрасни шпиони и сиви кардинали. Обичат винаги да има къде да се скрият, за да не бият на очи.

За приятелите и семейството си Везните са готови да направят всичко, но в дните, когато се проявява тъмната им страна, тази всеотдайност се превръща в кошмар за околните.

Мъже и жени

Мъжете Везни са щедри – както на пари, така и на съвети, които невинаги са приложими. Опирайки се на логиката и хладната преценка, те със същата лекота приравняват човешката психология към малозначителен фактор. Често обичат да критикуват и даже най-добронамерените си пожелания изказват в критична форма. Везните лесно виждат грешките на другите, но със същата тази лекота се случва да не забелязват своите. Понякога са доста самодоволни от неща, които не са толкова много за гордост.

Жените Везни астрологично са надарени с чар, но и с доста мъжки черти. Имат обаятелен и жизнен характер, но зад тази фасада се крие твърд и направо суров нрав. Добре е, че жените Везни често се стараят да не показват тази си страна, вярвайки в своето превъзходство над другите. Така те изглеждат приветливи и общителни.

Що се отнася до ученето, Везните сякаш получават знания си направо от въздуха – лесно учат и усвояват нов материал, но често това им омръзва със същата скорост, с която им е харесвало доскоро. Астрологично този зодиакален знак по-лесно поражда мислители, а не работници. Затова Везните са много подходящи за професии, които не изискват физически труд, а предимно умствен. По природа са добри в игри, изискващи пресметливост и хитрост. От тях стават добри шахматисти, картоиграчи и мошеници. Комерсиалните дейности също им се удават – особено на средно ниво, но и тук незаинтересоваността им към парите и въобще липсата на проницателност често спъва напредъка им нагоре в бизнеса.

От Везните произлизат великолепни юристи и депутати заради способността им да разсъждават рационално. Те са способни обществени деятели с харизма. Мислят за бъдещето в детайли и това ги прави отлични проектанти, писатели фантасти и учени, особено футуролози. Везните са перфектни и като медици. Обикновено са дарени с творчески потенциал, но ако се занимават с изкуство, дълго време могат да останат неразбрани и недооценени. В тази зодия има много гении, които късно са разбрани от другите. Дори с много силни творчески заложби Везните обикновено избират по-практически насочени занимания и благодарение на способностите си да вникват задълбочено в проблемите и да акумулират знания, достигат до големи успехи.

Черти

Везните, както вече стана реч, са дарени с дипломатичност и справедливост Майстори са на компромисите и в повечето случаи се стремят към мир и хармония във всички аспекти на живота си.

Те са социални, лесно общуват с непознати и умеят да създават връзки, като използват вродения си естествен чар. Имат силна преценка за красотата и често се интересуват от изкуство, мода и дизайн. Силно интелектуални, с аналитично мислене и любов към знанието.

В едно от големите предизвикателства за Везните може да се превърне свойствената за зодията им нерешителност. А често тя се проявява заради стремежа им към перфектен баланс и обективност.

Въпреки че се стремят към мир, понякога несъзнателно създават напрежение, когато усещат несигурност. Те са силно чувствителни към промените в средата и се нуждаят от емоционална сигурност във връзките си.

Търсят дългосрочни и значими взаимоотношения и са готови да чакат за идеалния партньор.

Везните са силни защитници на истината и справедливостта. Успяват често да балансират между логиката и сърцето, фокусирайки се върху факти и емоционална близост.

Запад

Везни се смята зодията на древния Рим и най-тясно е свързана с всичко, което тази велика държава от миналото символизира. Може да се каже, че Везни е зодията и на цялата западна цивилизация, след като традиционно държавите от Европа и Америка се смятат за приемнички на Римската култура.

Това е зодията на западния свят, към който се числим и ние. А символът е везната – атрибутът на справедливостта на сляпата богиня Темида. И ако трябва да се перифразира някоя интересна книга, то спокойно можем да направим това с едно от заглавията на Дан Браун – Везните съчетават в себе си и ангелите, и демоните.

Според древните автори в мига, когато е обявено създаването на Рим, Луната навлиза във Везни и под този символ преминава цялата последваща хегемония над древния свят.

Точно древните римляни обособяват Везни като самостоятелен знак. Преди това времето за тази зодия, започваща навръх есенното равноденствие, е било обзето от Скорпион и във вавилонската астрологична система се е наричало Ножицата на Скорпиона. Предполага се, че римляните взимат названието и характеристиките на Везни от халдейците (т.нар. Ноновавилонско царство), но както всичко, така и в този случай претворяват през своята собствена система и дават нов смисъл на зодията.

Непостоянство

Везни е зодия на непостоянството и в живота – днес си в центъра на славата, утре си далеч от светлините на прожекторите. Лесно Везните сменят настроенията и решенията. От активност и неуморимост бързо преминават към пълна апатия, когато нищо на света не може да ги заинтригува и увлече.

Звездите предричат на родените под знака на Везни да са любители на книгите. Астрологично представителите на тази зодия имат склонност към четенето. При това могат да четат всякаква литература. Дори тази, която се струва изключително скучна на останалите, за тях може да е най-примамливото четиво на света.

Въпреки непостоянството на характера си, Везните изглеждат удивително рационални в живота. Те наистина са способни да вземат добре премерени решения. От друга страна, даже без да подозират, Везните лесно попадат под влиянието на окръжаващите ги и се стремят да правят неща, които другите очакват от тях, макар и хич да не са им на сърце.

И въпреки собствената си интуиция те често предпочитат да не й се доверят, а да действат спрямо общественото мнение. Понякога се случва да пренебрегват и най-близките си заради влиянието на околните, даже непознати могат да им повлияят повече от семейството. За Везните е важно да бъдат харесвани от другите. Тези от зодията, които си дадат сметка, че характерът им е непостоянен, могат лесно да преодолеят негативите на неуравновесеното си поведение и само да спечелят от това и да се предпазят от грешки.

Планета управител: Венера

Венера Екзалтация: Сатурн

Сатурн Изгнание: Марс

Марс Падение: Слънце

Слънце Елемент: Въздух

Въздух Зодиакално качество: Кардинален знак на триъгълника на Въздуха

Кардинален знак на триъгълника на Въздуха Цветове: Морскосиньо, маслинено зелено, тъмнолилаво

Морскосиньо, маслинено зелено, тъмнолилаво Числа: 2 и 6

2 и 6 Ден: Петък

Петък Сакрални камъни: Изумруд, сапфир, аквамарин, сардоникс

Изумруд, сапфир, аквамарин, сардоникс Метали: Бронз, мед, месинг

Бронз, мед, месинг Девиз: Аз се колебая

Георги П. Димитров