М екиците са от най-разпознаваемите тестени изделия в традициите на българската кухня. Иваян Звездев събира различни варианти по въпроса и ги показва на народа на zvezdev.com.
Със слънчогледово семе
Необходими продукти:
- 500 г брашно
- 3 яйца
- 200 мл топло прясно мляко
- 2 щипки кимион
- 50-100 г белен слънчоглед
- 1/4 кубче мая
- 1 ч.л. сол
- 2 ч.ч. олио за пържене
- сирене и кашкавал за гарнитура
Начин на приготвяне:
Оформяме кладенче в брашното. В него слагаме яйцата, предварително разбити с малко мая и топло мляко. Омесваме добре. Оформяме топка, която разстиламе върху плитка чиния, намаслена с олио. Поръсваме оформените мекици със слънчогледово семе и пържим в олио до златисто и от двете страни. Може да сложим слънчогледовото семе и като плънка, прегъвайки мекиците. Поднасяме мекиците с бяло саламурено сирене и кашкавал за гарнитура.
С кашкавал
Необходими продукти:
- 300 мл вода
- 1 ч.л. захар
- 1 пакетче суха мая – 10 г
- 1 ч.л. сол
- 100 г кашкaвал
- 500 г брашно
Начин на приготвяне:
В купа се сипва топла вода, слага се мая и захар и се разбъркват. Оставят се за 5 минути. Тогава се слага сол и отново се разбърква. В тава се пресява брашното и се оформя кладенче, в центъра се налива водата с мая и се поръсва настърган на едро ренде кашкавал. Омесва се тесто и оставя покрито с фолио да почива на топло за 30 минути. От тестото се разточват кори с дебелина половин пръст и се режат на квадрати. В центъра на всеки квадрат се прави ивица с нож. Mекиците се пържат по 2-3 минути от всяка страна в горещо олио. Изваждат се и се поднасят.
С шунка
Необходими продукти:
- 1 чаша кисело мляко
- 2 чаши брашно – 250 г
- 100 г кашкавал
- 100 г шунка
- 1 ч.л. сол
- 1 ч.л. захар
- 1 ч.л. сода бикарбонат
- 1 чаша олио
Начин на приготвяне:
Киселото мляко се поръсва със сода и се разбърква. След минута се добавя сол и захар и се размесва добре. Брашното се пресява и се смесва с киселото мляко. Омесва се тесто, което трябва да е лепкаво. От него се разточва тънък лист, като обилно се поръсва с брашно точилката и плотът, за да не се лепи. Изрязват се кръгчета с големина 10-15 см. Във всеки кръг се слага по малко настърган кашкавал и нарязана на дребно шунка. Прегъва се надве и хубаво се притискат краищата, за да станат месечинките. За да е по-лесно, краят на всеки кръг се намокря леко и така се залепят по-добре. Слагат се в горещо олио (170 градуса, ако се използва фритюрник) и се пържат по 2-3 минути от всяка страна. Изваждат се и се поставят на салфетка за минута и се поднасят.
Родопски от Момчиловци
Необходими продукти:
- 1,5 кг брашно
- 3 яйца
- 1 кофичка кисело мляко – 400 г
- 250 мл прясно краве мляко
- 1 пакетче суха мая
- 1 ч.л. сол
- 1 с.л. захар
- 1 ч.л. сода бикарбонат
- 2-3 капки оцет
- 500 мл олио за пържене
- 200 г пудра захар за поръсване
Начин на приготвяне:
В малка купичка наливаме 100 мл топла вода, стриваме мая, поръсваме със сол и захар и разбъркваме. Оставяме за 10 минути на топло да шупне маята. Разбиваме яйцата в купа, добавяме прясно мляко и шупналата мая. В друга купа се слага киселото мляко, прибавяме сода бикарбонат и оцет. Разбъркваме и изсипваме сместа в купата с яйцата, прясното мляко и мая и хубаво разбъркваме. Сместа се слага в голяма тава и постепенно се прибавя брашното. Замесва се меко тесто и когато е готово, го намазваме с олио, Оставяме да бухне (втаса) за 1-2 часа на топло място. Отделяме топки тесто с големината на яйце и оформяме мекици, които пържим в загрято олио по 2-3 минути от всяка страна. Поръсваме изпържените мекици с пудра захар и поднасяме.