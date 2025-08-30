М еждузвездният обект 3I/ATLAS, който прекосява Слънчевата система и някои смятат, че може да е кораб на извънземни, сам свети, твърдят астрономи.

Космическият телескоп „Хъбъл“ на НАСА тези дни отново е насочен към 3I/ATLAS и поредното разчитане на снимките от него показва все по-изненадващи наблюдения.

Форма

Първоначалната форма на обекта бе определена като пура, но вече се твърди, че по-вероятно е кълбовидна, което от своя страна е характерно за кометите, за какъвто все още е смятан обектът. Ново изказване на харвардския астроном Ави Льоб предизвика още смут. Той внимателно е разчел снимки на 3I/ATLAS, направени от „Хъбъл“ през юли и август, и твърди, че обектът не само свети, но си има и собствен ядрен двигател. Според него междузвездният пътешественик не отразява слънчевата светлина, а сам я произвежда. В момента той се намира между Юпитер и Марс, но няма да бъде съвсем близо до Земята, въпреки че ако наистина е космически кораб, за него ще е лесно да направи снимки и проучвания от разстояние на нашата планета, докато за нас ще е трудно да го видим в тази зона заради Слънцето.

Льоб, който все още е смятан за най-влиятелния астроном в света сега, упорито твърди как това може да е космически кораб с ядрен двигател. Руският астроном проф. Юрий Медведев отбелязва: „Засега нямаме данни, които да опровергаят Льоб, но и неговите думи не са категорични, че това е космически кораб, а само допускат подобна вероятност въз основа на траекторията и другите факти, с които засега разполагаме. Но тепърва ще трупаме информация и можем по-конкретно да отбележим кое какво е и какво не е“.

Хъбъл засне 3I/ATLAS и Ави Льоб реши, че светлината идва от ядрен реактор.

Някои астрономи предполагат, че това, което ние взимаме за светене на кораб, всъщност си е слънчевата светлина, която се отразява от праха около кометата, а ние я виждаме все едно обектът сам излъчва светлина. Всъщност Слънцето осветява мъглата, която вече започва да се вдига от праха на кометата, но обектът в никакъв случай не е дело на разумна цивилизация.

Льоб обаче твърди, че според наблюденията засега това по-вероятно е космически кораб и дори е изчислил, че има двигател, чиято мощност е 10 гигавата, което е примерно 10 земни атомни електроцентрали. Льоб все пак твърди, че науката не е въпрос на вяра дали нещо е или не е, а какво наистина е. И след още наблюдения ще стане ясно дали това е творение на разумни същества или игра на природните сили.

Засега все още няма обяснение защо кометата не е пуснала опашка, каквато би следвало да се появи вече при такава близост до Слънцето, но пък астрономи твърдят как все повече обектът започва да прилича на комета и опашката скоро ще изникне.

Древност

Според новите изчисления 3I/ATLAS е поне на 7 милиарда години и е по-древен от Слънчевата система, която се смята, че е на 4,6 милиарда години. Най-близко до Слънцето ще бъде на 29 октомври тази година и ще достигне 203 милиона километра от звездата ни. Тогава ще направи завой и се очаква да се ускори още, а след това ще се отправи да напусне нашата звездна система.

Досегашните наблюдения показват, че кометата съдържа вода под формата на твърди ледени зърна и водна пара. Като е много вероятно тя да е омесена с прах и затова все още да няма очакваната голяма и ярка опашка.

Смята се, че в 3I/ATLAS съществуват и други видове лед като въглероден диоксид и въглероден оксид, въпреки че тези вещества все още не са открити от спектралните анализи. Предвиждат се бъдещи наблюдения с по-чувствителни инструменти, каквито има на космическия телескоп „Джеймс Уеб“ и се умува дали той да бъде насочен към 3I/ATLAS за определяне на състава.

Ядро

Ави Льоб и математикът Ерик Кето са направили подробен анализ на досега известните снимки на обекта. Те са категорични, че най-вероятно в 3I/ATLAS има ядро, което произвежда само енергия и то не е много голямо, а няколкостотин метра. И като започнали да отхвърлят различните хипотези, стигнали до идеята как това може да е ядрото на свръхнова звезда, което по естествен начин може да произвежда ядрената енергия. Тази хипотеза би обяснила светлината на космическия пътешественик.

Свръхновите са последният етап от съществуването на една звезда. Тя експлодира и в пика на експлозията яркостта й може дори да надхвърли сиянието на цялата ни галактика. Но пикът не трае дълго – обикновено няколко дни, след което остава свръхплътно ядро, което е силно радиоактивно. След като претегля тази интригуваща възможност, Льоб стига обаче до заключението, че вероятността за подобна форма е изключително малка и се връща към любимата си идея как това е космически кораб, който свети сам, благодарение на работещи ядрени двигатели.

„Обектът е все още твърде далеч, за да се правят такива радикални заключения“, казва астрономът Юрий Медведев. „Нека припомним, че 3I/ATLAS в момента се намира 3,5 пъти по-далеч от Слънцето, отколкото Земята, между орбитите на Марс и Юпитер. На такова разстояние трябва да се придържаме към версията, че е комета. И на преден план излизат случайни процеси. Слънцето явно е първата звезда, която е посетила от милиарди години. Тя е пълна с летливи вещества. Слънчевата светлина случайно попада върху активната зона, в отлаганията на такива вещества, така че тя свети дори от слаб термичен слънчев поток. Оттук идва и несъответствието на наблюдателните данни. Има само един изход: да изчакаме, докато тялото влезе в зоната, където обикновено наблюдаваме комети, тоест по-близо до орбитата на Марс, и ще можем да сравним поведението на 3I/ATLAS с поведението на кометите, които са ни познати. За щастие не остава много време за чакане, само няколко месеца“.

Вече астрономи дори обмислят дали и как да пратят сигнали към 3I/ATLAS. Засега идеята е от Земята да му пратим Морзовата азбука, пък да видим дали разумни същества – роботи или нещо друго, ще я осмислят и върнат отговор. Други предупреждават обаче в никакъв случай да не вдигаме шум, а даже да си замълчим и нищо да не пращаме като звук или друго към междузвездния пътешественик.

Георги П. Димитров