Б ългария се превръща в "новата дестинация" на турските пенсионери. За това пишат активно тамошни медии в последно време.

В публикациите има и информация за предоставяна от страната ни правна възможност за турските пенсионери да получат право на продължително пребиваване у нас.

Според публикации в турския печат възможността, която е в сила от края на миналата година, вече е привлякла стотици турски пенсионери и се радва на нарастващ интерес, подбуден, от една страна, от икономическите трудности пред пенсионерите в Турция, а от друга - от улесненията за свободно пътуване в Европа.

Център

"България се превръща в нов център за турски пенсионери, които търсят нещо повече от просто едно място, където да прекарват пенсионерските си години. Само през изминалата година стотици пенсионери от Турция са получили разрешения за пребиваване, а много други са започнали процедурата по преместване. Възможността стана достъпна за турските граждани в края на 2024 г. и оттогава интересът към нея непрекъснато нараства", писа по темата наскоро "Тюркийе тудей".

Сайтът, цитиран от БТА, посочва, че адвокатски кантори и консултантски компании в Турция насочват пенсионерите през сложните правни процедури, като "само за една година някои фирми са помогнали на стотици клиенти да получат разрешения за пребиваване".

Процедури

Според представената в турските медии процедура е необходимо турските пенсионери да получават пенсия от най-малко 500 евро и да имат 6000 евро в банката, за да изпълнят условията. Като част от процедурата по издаването на такова разрешение те първо трябва да получат виза тип "Д", а след това да открият банкова сметка в България, където да им се превежда пенсията и да си осигурят жилище, разясняват турски сайтове.

"България е сред най-предпочитаните дестинации за турските пенсионери", които са започнали да емигрират в чужди страни, пише и сайтът Хабер хюрийети. Изданието посочва, че зад този интерес се крият икономическите трудности, с които турските пенсионери се сблъскват в самата Турция.

Стандарт

"По-голямата част от пенсионерите в Турция са принудени да живеят с ниски пенсии, които едва покриват минималните стандарти на живот. Високите разходи за живот, пенсиите под прага на бедността и икономическите затруднения карат пенсионерите да търсят нови възможности", пише сайтът.

Според изданието през последната година "стотици турски пенсионери са получили разрешения за пребиваване в България, а много други се готвят да се преместят в тази страна". "Хабер хюрийети" допълва, че не само България, но и Испания, Португалия, Италия и Аржентина предлагат програми за пребиваване на пенсионери.

Предимства

"Много европейски страни предлагат различни възможности за пенсионери, които искат да подобрят икономическото си благосъстояние и да водят по-спокоен живот. България, с опростените си процедури и ценови предимства, се превръща в новия фаворит за турските пенсионери", заключава сайтът.

Промоция

По темата писа и в. "Йеничаг" в публикация, озаглавена "Промоция от България за турските пенсионери, които носят пенсия". Изданието обяснява подробно процеса, чрез който турските пенсионери могат да си осигурят разрешително за временно пребиваване у нас, а България е окачествена в публикацията като "най-предпочитаната в последно време страна от (турските) пенсионери".

Според "Тюркийе тудей" откриващата се възможност пред пенсионерите за свободно пътуване в европейските страни е това, което привлича много пенсионери към България.

Шенген

"Възможността да получат виза тип "Д" и впоследствие разрешително за пребиваване в България им осигурява възможност да пътуват свободно в шенгенското пространство", пише изданието. "За тези, чиито деца учат или работят в страни от ЕС, пребиваването в България е практичен начин да останат близо до семействата си. Други са привлечени от престижа и удобството да притежават карта за пребиваване, която им позволява да се качат на самолет за друга европейска страна и да влязат в нея просто като покажат разрешителното си, без да е необходимо да представят паспорт", допълва "Тюркийе тудей".