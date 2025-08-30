Е то идеи от receptite.com за печени чушки, с които ефективно можем да успокоим душата и апетита.
С домати
Необходими продукти:
- 10-12 чушки
- 500 г домати
- 1/3 ч.ч. олио
- 1 ч.л. сол
- 1 щипка захар
- 2 с.л. магданоз
- 2 глави лук
- 1 ч.л. червен пипер
Начин на приготвяне:
Чушките се опичат и обелват. Лукът се задушава в олиото със сол и малко вода. Добавят се червеният пипер и настърганите домати. Когато се сгъсти се слагат захарта и магданозът. Чушките се подреждат в голяма чиния и се заливат със соса.
Мусака от пиперки
Необходими продукти:
- 3 яйца
- 250 г сирене (или извара)
- 10 печени червени чушки
- 1 с.л. кисело мляко
- 3-4 стръка магданоз
- черен пипер
- 2-3 с.л. олио
- 1 голям домат
Начин на приготвяне:
Изпечените и обелени чушки нарязваме на парчета. Разбиваме яйцата и към тях прибавяме натрошеното сирене, киселото мляко, черният пипер и магданоза. В малка тавичка намазана с половината от олиото разстиламе половината от чушките, а над тях половината от сместа (сиренето с яйцата), след това повтаряме и нареждате отново чушките и се завършва със сместа от сиренето и яйца. Отгоре покриваме с шайби пресен домат и поръсваме останалата част от олиото и печем в гореща фурна (220 градуса) за 15-20 минути - докато се зачерви. По желание може да се поръси с настърган кашкавал и да се запече повторно за 5 минути. Получават се 4 порции. Сервира се топло или студено. Може да бъде както ястие, така и предястие.
Облечени
Необходими продукти:
- 6 печени и обелени чушки
- 500 г сирене
- 150 г кашкавал
- чесън
- чубрица (или черен пипер)
- 1 яйце
- по желание: 50 г пушено филе (или колбас)
- 2-3 с.л. олио
- 400 г бутер тесто
Начин на приготвяне:
Правим надлъжен разрез и внимателно отрязваме само семенника, така, че дръжката да остане на чушката (ако чушката се разкъса по дължина на повече места не се притеснявайте). Оставяме ги да се отцедят и се заемаме с плънката. С помощта на вилица намачкваме сиренето, добавяме ситно настъргания кашкавал, олиото и разбъркваме. Слагаме и нарязана скилидка чесън, чубрица (черен пипер), белтъка от яйцето и (по желание) нарязано на кубчета пушено филе (или друг колбас). Хубаво разбъркваме сместа. Бутер тестото разточваме на лист с дебелина 3-5 мм. Нарязваме на ленти с широчина 2 см. Във всяка чушка поставяме от плънката. Спираловидно омотаваме лента от бутер тестото около чушката (обличаме я). Така подготвените чушки поставяме в тава, застлана с хартия за печене, намазваме с разбит жълтък и печем в предварително нагрята фурна.
(Количеството на продуктите е ориентировъчно и зависи от големината на чушките.)
Огретен със зеленчуци
Необходими продукти:
- 400 г картофи
- 100 г сирене
- 100 г гъби от консерва
- 1-2 печени червени чушки
- зехтин
- сол
- 2 яйца
- 125 г кисело мляко
Начин на приготвяне:
Картофите сваряваме, обелваме и нарязваме на филии. В тавичка с малко зехтин нареждаме картофи, отгоре натрошеното сирене, чушката, нарязана на ленти, гъбите и пак картофи. Осоляваме на вкус. Заливаме със разбитите яйца и кисело мляко и печем в загрята фурна на 180 градуса за 30-40 минути.