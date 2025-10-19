К арен Хачатрян, брат му Юрий и двама техни авери от България са били част от черното тoтo със залoзи на второстепенни тенис турнири във Франция. Това стана ясно след Европейска заповед за арест (ЕЗА) по искане на прокуратурата в Марсилия. Разследването е част от т.нар. „белгийска схема“, която е създадена през 2014 г. от група арменци.

Черното тoто се играе предимно на второстепенни турнири от типа „Фючърс“, а участниците в тях се угoварят да загубят мач, сет или гейм. Целта е да се съобразят с предварително определен резултат срещу заплащане. В същото време залoзи на тези мачове се правят от т.нар. „малки ръце“, наети от организаторите на черното тoто, за гарантиране на печалби.

За мозък на измамната схема се счита Григор Саркисян. Арменецът бе осъден на 5 години затвор във Франция след разследване на Националната финансова прокуратура. В мрежата му обаче действа голяма група арменци, които продължават схемата. По неофициална информация братята Хачатрян са имали връзки с останалите арменци на Саркисян.

От Франция обаче пазят в пълна секретност разследването в Марсилия и затова не е ясно дали са действали пряко с тази група или някоя от другите арменски банди. Разследванията срещу групата на Саркисян доведоха до арести и лишаване от състезателни права на няколко френски тенисисти, включително и по-известните играчи – Жул Окала и Мик Лескюр. Те бяха окончателно извадени от всички състезания. Лескюр призна пред следствените органи, че е пропуснал общо „между 20 и 30 мача“ от 2015 г. до 2022 г., с печалба от около 30 000 евро. Лескюр свидетелства, че е потърсен лично от главния организатор Григор Саркисян, белгийски гражданин от арменски произход, който нарича себе си „Маестрото“. Арменецът го убедил, че може да печели много повече пари от залoзи на тенис, отколкото от наградния фонд на второстепенни турнири от категориите „Чалънджър“ и „Фючърс“.

Запознати със схемата потвърждават, че се залaга на по-слаби турнири, но и на големи първенства. Хващат се главно играчи, класирани на 50-о място и нагоре. Предлага им се съблазнително сума, която малцина са склонни да откажат. Причината е, че състезателите си дават сметка, че нямат реален шанс да се справят с наградния фонд. Отделно, че при малките турнири той е твърде нисък, а печалбата от залoзи – значително по-висока. Факт е, че уредените мачове са често срещани в тениса на всички нива, дори в големите ATP турнири. У нас Карен Хачатрян, по-известен като мъжа на Златка Райкова, бе задържан във вторник при акция на ГДБОП заедно с брат си Юрий за черно тoто по искане на Франция, по-точно на прокуратурата в Марсилия. Русата Златка, както е известна силиконовата му половинка, също е била в ГДБОП.

Пред разследващите сексбомбата е заявила, че мъжът й не играе хaзарт и не зaлага на спортни състезания. Братя Хачатрян вече бяха разследвани за угoваряне на тенис мачове през 2020 г. Тенис звеното за почтеност ги намери за виновни в манипулиране изхода на двубои. Карен получава доживотна забрана за спорт и глоба в размер на 250 000 долара. Юрий пък е със спрени права за 10 години и глоба 50 000 долара.

Преди 5 години разследването на тенис звеното установи, че в периода 2017-2019 Карен Хачатрян многократно е нарушил Програмата за борба с корупция в тениса чрез пет уговорени мача, девет случая на подтикване на тенисисти да не показват най-добрата си игра, многократна неспособност за сътрудничество със звеното за почтеност и др. По-малкият му брат е обвинен в корумпиране на друг професионален тенисист. През август пък Международната агенция за почтеност в тениса наказа Симон Антони Иванов и спря състезателните му права за период от пет години. Българинът бе глобен и с 25 000 долара за нарушения на Антикорупционната програма в тениса. 25-годишният Иванов, който през 2023 г. достигна до рекордно лично класиране №598 в света, беше признат за виновен по две точки: зaлагане на тенис мачове за над 196 000 евро в периода февруари-октомври 2022 г. и отказ за съдействие на разследването през 2024 г.

За мъжа на Русата Златка се говори, че не е чак толкова щедър, колкото демонстрира в социалните мрежи. А те изобилстват от екзотични места, които Карен и силиконката посещават, пременени в маркови дизайнерски тоалети. Публична тайна в светските среди е, че парите му идват именно от нелегални залoзи. Колите му обаче са лизингови или се водят на фирмата му. Проверка в Търговския регистър показва, че Хачатрян има две фирми. В „Карен и З“, която се занимава с енергия от възобновяеми източници, е съдружник с Русата Златка. Двамата са управители и на търговското дружество „Златка 2018“, което поддържа модния бранд на плеймейтката.

Пазаруват си от Пепи Часовника

Според злите езици Карен и Златка пазаруват часовници от популярния мургав търговец на черния пазар Пепи Часовника. За него се знае, че държи ромите, които гастролират в цяла Западна Европа и бръмчат на часовници, бижута, маркови дрехи и парфюми от моловете. Клиенти на Пепи Часовника са родни инфлуенсъри, фолкаджии, светски репортери и дори някои политици, а също магистрати и полицаи.

