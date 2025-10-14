Г орещ скандал в светските среди! Съпругът на Златка Райкова – Карен Хачатрян, и неговият брат са били задържани при зрелищна полицейска операция на ГДБОП срещу организаторите на нелегални залагания, предаде NOVA.

Акцията е проведена рано във вторник сутринта в София, а арестът е станал по европейска заповед за арест.

По неофициална информация има и други задържани, свързани с престъпната схема за „черно тото“.

Бомбата обаче идва оттам, че самата Златка Райкова също е била разпитана от органите на реда.