А нсамбъл „Чинари“ ще гостува във Видин за пръв път като част от програмата на фестивал „Синия Дунав“.

На 7 септември завладяващите със своите умения и емоция танцьори ще представят авторски самостоятелен концерт-спектакъл, в който силата на българския фолклор оживява чрез впечатляващи хореографии, традиция и вдъхновение.

Николай Славеев и Нелина са специални гости на Синият Дунав.

Носии

„Чинари“ ще представят спектакъла „Ние, българите“, който е първият наш проект, обиколил и завладял китайската публика през 2024 г. с повече от 22 представления в най-големите театри в Китай. Продуцент, хореограф и режисьор на спектакъла е Асен Павлов, а освен „Чинари“ в него участват трио „Булгарина“ и група „Етнотикс“.

Хореографът и продуцент Асен Павлов

„В него е събрано най-доброто от българския музикално-танцов фолклор, вплитайки в себе си всички етнографски области на България – Мизия, Тракия, Македония, Добруджа, Родопа и Шоплука.

Танците на ансамбъл „Чинари“, представени в спектакъла, са изключително зрелищни и атрактивни. Темпото и динамиката на музиката съответстват на темперамента на българите от различните области, а носиите, които ще видите, са изработени по автентични образци за ансамбъла“, разкри пред „Телеграф“ Асен Павлов.

Войводи

За шеста поредна година Видин посреща самодейци от всички краища на България и гости от чужбина за участие в Международния фолклорен фестивал „Синият Дунав“. Той ще се проведе на 5, 6 и 7 септември в Крайдунавския парк на града.

Трио Булгарина

През годините събитието се превърна в една от традиционните и популярни културни прояви на страните по поречието на река Дунав. Давайки поле за изява на голяма сцена на фолклорни изпълнители, групи и самодейни състави, занаятчии и производители на традиционни стоки, храни и напитки, фестивалът изпълнява мисията си - да съхранява, популяризира и развива българския фолклор, традиции, бит и родно производство.

Ансамбъл Чинари в спектакъла Ние, българите

На 5 септември талантливата, винаги усмихната и обичана от всички поколения Нелина ще потопи публиката в магията на българската фолклорна песен. За Деня на Съединението на обяд ще има празничен концерт на Ансамбъл за народни песни и танци „Дунав“, както и изява на малките таланти от НЧ “Светъл ден 2009” и изложба на народни носии, а вечерта Родопската душа среща Дунава. Николай Славеев и Гайдарски състав „Войводите“ ще ни пренесат в приказния свят на Родопа планина и нейната красота.

Богатство

През трите фестивални дни на Лятната сцена пред Художествена галерия „Никола Петров“ ще се изявят самодейни състави и изпълнители от различни краища на България, които ще покажат богатството на фолклора си чрез танц, песен или мелодия. Тази година общият брой на участниците надхвърля 2000 души.

„Радостни сме, че всяка година интересът към фестивала е много голям и вече ни припознават като „техния“ фестивал – така ни казват някои от участниците, че при нас се чувстват толкова топло и радушно приети като у дома си.

Спомен от турнето в Китай

Освен традиционно участие от северозападния край в лицето на Видин, Враца, Монтана, Бяла Слатина, Берковица, Вършец, Белоградчик, Лом, Брусарци и много красиви селца в тези общини, които са изконните пазители на нашия фолклор и традиции, имаме представители и от Червен бряг, Костинброд, Силистра, Плевен, Шумен.

Очакваме гости от Унгария, Румъния и Сърбия“, съобщават организаторите от община Видин и Event Masters. Входът е свободен.

Баба Дешка плете знамена и точи баница

Тъй като „Синият Дунав“ се провежда в дните на честването на Съединението, ще бъдат раздадени над 500 знаменца трибагреници – като символ на нашата национална гордост.

Специален гост ще е уникалната с неподражаемия си дух и несравнимо чувство за хумор Баба Дешка, която ще направи детска работилничка за плетене на трибагреник от прежда и ще покаже с присъщия си колорит как се месят специални питки по разложки, както и ще направи баница от ръчно точени от самата нея кори.

Баба Дешка плете и меси

МФФ „Синият Дунав“ обединява в себе си разнообразна музикална програма от всички фолклорни области на България с изложба на народни носии, творчески работилници, хоротека, куклен театър, занаятчийски базар.

Лео Богдановски